Comelico Superiore. Bimba di 10 anni si sente male in rifugio: salvata dall'elicottero

COMELICO SUPERIORE (BELLUNO) - Molta paura, ma per fortuna poche conseguenze per il malore che ha colto ieri attorno alle 15.30 una bimba di 10 anni di Venezia in vacanza in Comelico con la famiglia.

Lo stesso gestore del rifugio Berti, dove il gruppo si trovava, ha chiesto l'interventop del 118 e la centrale ha inviato sul posto l'elicottero del Suem. L'equipe medica ha poi caricato a bordo la bambina che non ha mai perso conoscenza, portandola fino all'ospedale di Belluno dove gli accertamenti hanno escluso gravi problemi. Una squadra del Soccorso alpino di Cortina è andata in jeep incontro a un 74enne di Milano, in discesa da Lerosa, che non riusciva più a proseguire per la stanchezza. L'uomo è stato accompagnato a Ra Stua.

L'elicottero è poi stato inviato lungo la pista di downhill di Socrepes, per un 44enne di Maniago (Pordenone) caduto con la bici con conseguente ferita alla gamba. L'infortunato è stato portato a Belluno.

In serata poi l'elisoccorso è intervenuto sul sentiero Tivan in Civetta, a seguito della richiesta di un turista straniero che aveva riportato un sospetto trauma sotto il ginocchio.

Ancora a Candide in mattinata un 83enne caduto dalle scale in strada è stato soccorso prima dal personale dell'ambulanza di stanza a Santo Stefano e poi affidato all'elicottero del Suem Falco 2 che lo ha accompagnato all'ospedale di Treviso, non è in gravi condizioni.