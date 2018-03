Ecco la primavera, l'annuncio con il diamante sul Civetta /Foto

di Mirko Mezzacasa

ALLEGHE - E' scoppiata la primavera. E non potrebbe essere altrimenti visto che ieri mattina il Civetta ha decretato il passaggio di stagione con il suggestivo gioco del sole attraverso gli anfratti della roccia. Anche quest'anno quindi l'accoppiata sole-Civetta ha testimoniato l'inizio della bella stagione facendo vedere da Alleghe uno spettacolo mozzafiato. Ieri mattina alle 8.45 si è ripetuto lo straordinario, emozionante e brevissimo evento quando il sole fuoriesce da un buco tra la Torre Alleghe e Valgrande. Anche ieri come ogni anno la luce ha formato un formidabile diamante naturale quasi subito scomparso tra le rocce. Alleghe ha salutato così la primavera con un paio d'ore in anticipo, è successo ieri mattina e lo spettacolo s'è parato davanti a coloro che lo aspettavano. Bellissima la visione sul Civetta dal lungo lago di Alleghe. Tra loro anche Claudio Pra, nome noto tra gli astrofili dolomitici e tra gli amanti della montagna (da alcune settimane conduce il programma Montagna ad Alta Quota con Eva Gabrieli a Radio Più) che è riuscito ancora una volta ad immortalare un momento unico, il passaggio di un raggio di sole nelle fessure della roccia. Per gli alleghesi e gli agordini è il momento della fine dell'inverno.«Erano le 8.45 quando ho scattato la foto - racconta Claudio Pra - con solo due ore e mezza di anticipo il foro equinoziale posto tra la Torre Alleghe e la Torre di Valgrande sulla Civetta ha annunciato la primavera. Infatti, alle 11.29, si verifica l'equinozio di primavera, quello astronomico, che quasi sempre non coincide con quello convenzionale fissato ogni anno il 21 marzo».