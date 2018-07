Cicloturista cade sui tornanti delle Tre Cime e muore: tradito dalla ruota anteriore

di Olivia Bonetti

AURONZO - Ha perso il controllo della bici scendendo dalle Tre Cime: cicloturista della Repubblica Ceca muore di fronte agli amici. Non c’era più nulla da fare per Roman Kubìn, 60enne originario di Trutnov (Repubblica Ceca) che ieri è morto sul colpo dopo la tragica caduta, intorno alle 17, al primo tornante sulle Tre Cime. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Cortina che hanno effettuato i rilievi del caso, ma l’incidente, che non ha coinvolto altri veicoli, non sembrerebbe avere responsabili. La...