SEDICO - Tragedia della strada intorno alle 14 di oggi, 27 gennaio, in via Landris, in comune di Sedico.

E' deceduto un ciclista, investito da una automobile. Inutili i soccorsi scattati immediatamente. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco.

La vittima è un 52enne di Sedico, A. D. V., operaio della Luxottica che era uscito di casa per andare al lavoro in bici.

+++ IN AGGIORNAMENTO +++