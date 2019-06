​Pedalate impossibili: dopo 8 mesi Vaia è ancora lì e la strada non esiste

di Dario Fontanive

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CENCENIGHE/TAIBON - A otto mesi daquelle ferite che hanno cambiato la provincia, sono ancora visibili, in tutta la loro drammaticità sullaCi siamo andati ieri e il viaggio è di quelli che ti fa stringere il cuore. Vederla in quelle condizioni fa pensare che sia difficile che, in tempi brevi, per la stagione possa venire riaperto e sistemato quel tratto, che era stato integrato in quella che doveva essere lache doveva collegare Taibon a Sottoguda. Inoltre la strada è sempre stata una valida alternativa, nel caso di interruzioni dell'Agordina. Ora però è difficile riconoscerla, piegata da Vaia.