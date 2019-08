​Chiusura del Ponte di Santa Caterina: modificate le corse Dolomitibus

di Giovanni Santin

PONTE NELLE ALPI (BELLUNO) - In attesa di nuove decisioni che potrebbero stabilire un accorciamento dei tempi del cantiere sul, ieri la Dolomitibus ha comunicato le modifiche ad alcune corse: sia nei tracciati sia negli orari estivi in vigore fino al 10 settembre.La chiusura è fissata già per lunedì 26 e la durata dei lavori, per ora, resta di tre mesi. La richiesta di ridurre i tempi di chiusura del ponte, passaggio obbligato del traffico fra destra e sinistra Piave del Comune e parti diverse del territorio provinciale, era stata avanzata per la prima volta dal Comune di Ponte in occasione dell'incontro con Anas e la ditta vincitrice dell'appalto svoltosi nel municipio di Cadola lo scorso 18 giugno. «Sappiamo che i responsabili stanno lavorando a questa richiesta dice il sindaco Paolo Vendramini ma al momento non sappiamo ancora niente».