di Olivia Bonetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CESIOMAGGIORE (BL) - Un coltellaccio ben affilato lasciato di fronte alla porta dell’Un messaggio di Erostrato ? In paese è ormai psicosi e ieri alla vista dei carabinieri di fronte alla banca si è temuta un ennesimo attacco del mitomane. Ma i militari non collegano, al momento, il coltello alla pista Erostrato. Intanto restano 3 gli indagati e dal materiale sequestrato spunta un testo dell’Eneide di Virgilio sottolineato. Potrebbe essere quello usato dal maniaco per le sue citazioni nelle lettere.