Latterie in festa ma i problemi rimangono. Quella di ieri è stata una giornata da incorniciare con i riflettori puntati addosso per richiamare l’attenzione e anche far aumentare le vendite nei laboratori della Valbelluna. Poi però le difficoltà restano tutte sul tappeto. La 12^ edizione di “Latterie aperte”, andata in scena ieri in Valbelluna, è stata l’occasione per fare il punto sulla situazione e sui problemi con cui esse sono costrette a misurarsi quotidianamente. Tanto impegno ma pochi guadagni. La sfida dei caseifici però continua. I casari della Valbelluna chiedono aiuto alla politica. Tanti gli investimenti che richiedono attenzione.