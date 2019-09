La cartiera che riesce a produrre fogli con il Prosecco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

QUERO VAS - Carta fatta di prosecco, fogli made in glera. Tutta naturale, leggermente rosata, con nei di acino, impurità della natura che non sporcano ma ornano. Laha scelto di dedicare alle Colline Unesco la prima carta interamente naturale realizzata con acini e raspi di glera post spremitura, l'uva coltivata sui pendii per realizzare il Prosecco superiore Docg. I vignaioli portano al mattino il residuo della vendemmia, il mastro cartaio Valerio Pascucci lavora il materiale e la sera i fogli di carta sono pronti. Tutto interamente naturale e sostenibile. I costi? 1,50 euro a foglio per realizzare biglietti da visita, packaging o etichette interamente fatte di uva di prosecco. A dare l'annuncio è l'Associazione LaCharta, che gestisce direttamente l'ex fucina oggi tornata a nuova vita nelle valli del Basso Feltrino. «Da oggi, stabilizzata, codificata e messa in atto una nuova produzione in Cartiera: La carta #prosecco- spiegano- Quindi, se avete le vostre uve, #glera come queste, o altre, e volete avere la vostra carta, Siamo qui!».