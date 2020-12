Stanca di starsene in casa mentre fuori erano tutti impegnati nello sgombero neve Rosalia, una novantenne di Calalzo, ha preso il badile e si è messa al lavoro. Vicino c’era il figlio, vigile del fuoco, impegnato con la fresa. Sarà stata la curiosità di provare l’attrezzo, sta di fatto che la signora non si è fatta intimidire. «Gli ho detto vuoi provare -spiega Enzo- ho messo la macchina a bassa andatura e lei è andata senza indugio». In quel momento lo scatto che l’ha resa famosa. Rosalia è stata eletta a simbolo dell’impegno. A dirlo il sindaco Luca De Carlo, ieri in Senato ma sempre in filo diretto con la sua comunità, che postata la foto sui social ha fatto diventare Rosalia simbolo della tenacia della gente di montagna. «Rosalia sia uno stimolo per i cittadini ma anche per noi del comune a fare sempre meglio», spiega De Carlo che racconta come nel pomeriggio di lunedì sia stato proprio il figlio della donna ad inoltrargli la foto dell’arzilla madre alle prese con una fresa neve domestica a ridosso del centro. Novant’anni lo scorso ottobre, compleanno passato nei boschi a cercar funghi, Rosalia vive da sola e, tranne qualche acciacco che l’età riserva, gode di ottima salute ma soprattutto mantiene quella tenacia che l’ha accompagnata da sempre. Fa la spesa, si arrangia molto bene in casa, cura l’orto, «a primavera non mi lascia in pace fino a quando non gli ho preparato la terra dove inizia con la semina», spiega il figlio. In questo periodo si accende il fuoco e prepara da sola i legnetti per avviarlo; del resto da ragazzina andava nel bosco con il padre che faceva il boscaiolo e usava i cavalli per portare la legna e lei li accudiva. Insomma una cadorina, anche se le origini della sua famiglia sono di Belluno, che ama fare le cose che ha sempre fatto ma che all’occorrenza non disdegna di provare le novità come la fresa per la neve. E così Rosalia grazie al tam tam dei social diventa per un giorno star del Cadore. Anche Giorgia Meloni leader di Fratelli d’Italia ha condiviso il post aggiungendo, oltre ad un grande cuore: «Mi inviano questa bellissima foto dal Veneto. La signora Rosalia, 90 anni, ripulisce la strada con la fresa da neve. Che forza le nonne italiane». Ed è solo il più blasonato dei commenti, ce ne sono tanti altri a cominciare da «complimenti a questa signora piena di entusiasmo e buona volontà ... dovrebbe essere per tutti un buon esempio da imitare, anziché perdere tempo a lamentarsi e pretendere sempre la pappa pronta».

