Bus navetta per vedere la fioritura dei narcisi

Ritornano a Borgo Valbelluna le giornate della sostenibilità, in particolare rivolte ai prati di narcisi di Col d'Artent. Il capo dei vigili, Fabio Cavalet ha già firmato l'ordinanza che impone l'istituzione del divieto di transito per le giornate del 15, 22, 29 maggio, 2 e 5 giugno.



PROTEGGERE I PRATI

«Il consistente flusso veicolare che interessa la strada comunale per Col d'Artent, in concomitanza della fioritura del narciso sulla dorsale Col d'Artent Col Moscher si legge nel documento - fa valutare la necessità di regolamentare la circolazione stradale nella località sopra indicata, scoraggiando in particolare la sosta dei veicoli sui prati della zona che potrebbe danneggiare la conservazione della flora esistente. L'amministrazione comunale, nell'ambito del progetto finalizzato alla tutela dei prati a narciso della dorsale Col d'Artent Col Moscher ha organizzato un servizio di bus-navetta che consentirà ai visitatori di raggiungere le località nelle giornate di domenica 15-22-29 maggio, giovedì 2 giugno e domenica 5 giugno 2022».



PRINCIPE BIANCO

Il progetto, giova ricordarlo, è nato tre anni fa su iniziativa di Unifarco, con la collaborazione del Gruppo Natura Lentiai e del Comune di Borgo Valbelluna e ha anche l'obiettivo ambizioso di espandere e applicare le linee guida in diverse altre zone in Italia. Ma in cosa consiste in particolare? Nel lavoro e nell'implementazione delle buone pratiche quali sfalcio tradizionale, recinti elettrificati per limitare i danni dei cinghiali e raccolta manuale del veratro, pratiche hanno messo in evidenza ampie fioriture dell'affascinante Principe Bianco, visibile a colpo d'occhio. Un traguardo, facevano sapere lo scorso autunno, confermato anche dai dati evidenziati dai rilievi fitosociologici effettuati dal dottore Forestale Alberto Scariot, che ha confermato l'importanza di aver rallentato la diffusione del veratro e del mantenimento o incremento delle specie più rappresentative registrati nelle zone prese in esame.



RACCOLTA FONDI

Un effetto positivo dovuto anche all'istituzione, nei mesi della fioritura, di un servizio navetta organizzato dal Comune di Borgo Valbelluna per visitare i prati, evitando di creare un parcheggio a cielo aperto con un rilevante impatto ambientale. Il progetto è stato supportato anche attraverso una raccolta fondi e con l'omaggio di spille da zaino, grazie alla collaborazione tra il Gruppo Natura Lentiai, il Cai Feltre, Alpago e Belluno. Oltre 2.000 le spille veicolate tra gli abitanti dei comuni limitrofi e gli associati al Club la scorsa estate, a dimostrazione dell'attenzione di tutti i turisti non solo veneti verso la sfera ambientale.