Dolomiti. Arriva il bus che collega Forni di Sopra a Misurina e alle Tre Cime di Lavaredo

Implementato il trasporto pubblico tra le località delle Dolomiti. Un nuovo servizio con coincidenza collegherà Forni di Sopra a Misurina e alle Tre Cime di Lavaredo e andrà ad aggiungersi ai collegamenti già esistenti. Su proposta dell’Amministrazione di Forni di Sopra e della Rete d’imprese Dolomiti in tutti i sensi, è stato richiesto alla direzione trasporti del Friuli Venezia Giulia e al Dolomiti Bus Belluno di creare una nuova tratta che agevolasse lo spostamento tra le due località turistiche mediante mezzi pubblici.

Le Tre Cime sono ad alcune delle mete più gettonate dai turisti e distano poco più di un'ora da Forni di Sopra. Questa iniziativa mira a dare la possibilità ai cittadini e ai turisti di muoversi in maniera più agevole e sostenibile. “Il trasporto è un punto fondamentale per il turismo delle Dolomiti e l’implementazione delle linee disponibili per raggiungere i punti di interesse più importanti porterà grandissimi benefici. La sostenibilità e il turismo sono due punti cardine del nostro territorio e questa iniziativa è un passo in entrambe le direzioni” ha dichiarato il Sindaco di Forni di Sopra Marco Lenna.