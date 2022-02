BORGO VALBELLUNA - Si è conclusa la prima fase per il concorso per l’ideazione dello stemma e del gonfalone del Comune di Borgo Valbelluna. Ora spazio alla giuria popolare. Dopo il bando pubblicato dal Comune alla fine del 2021 sono arrivate 54 proposte di disegni che servono ad identificare il nuovo Comune, nato dalla fusione di Mel, Lentiai e Trichiana. La commissione giudicatrice è composta da Laura Pontin, laureata in Conservazione dei beni Culturali (coautrice insieme ad Augusto Burlon delle pubblicazioni “Araldica della Provincia di Belluno”), dall’architetto Stefano De Vecchi e da Walter Bernardi, pittore, mosaicista e grafico. La commissione ha ammesso 49 proposte (5 non sono infatti risultate regolari) e si è riunita nei giorni scorsi per scegliere quelle ritenute migliori. Ha selezionato le prime tre, che al momento sono anonime. Il nominativo dell’autore infatti è contenuto nella “busta” B associata alla proposta di gonfalone che sarà aperta solo alla fine.

IL CONCORSO

Ora inizia la seconda fase del concorso: i tre possibili gonfaloni scelti dalla giuria verranno resi pubblici e sarà chiamata a votare la popolazione. Un passaggio che arriva ora dopo la selezione della giuria nominata dalla giunta comunale. Solamente allora inizierà il voto popolare (una sistema che ricorda molto Sanremo, dove alla giuria di esperti si affianca quella popolare). I cittadini di Borgo Valbelluna saranno chiamati a scegliere tra i tre progetti scremati dalla giuria. Una voto che sarà anonimo e che potrà avvenire in Comune e nei termine che poi verranno resi noti. Dopo il voto verrà avviata la terza fase. La giuria si riunirà di nuovo e sceglierà il gonfalone più votato. Solo allora si aprirà la “busta B” e verrà proclamato il vincitore. In caso di parità vincerà chi avrà ottenuto il maggior numero di preferenze popolari.

I TEMPI

Il bando di concorso per l’ideazione del nuovo stemma del Comune di Borgo Valbelluna è stato lanciato sul finire del 2021 e da quel momento grafici, creativi, artisti hanno avuto il tempo di elaborare un progetto. La scadenza per presentare le loro fantasie era fissata per il 31 gennaio 2022. Il nuovo stemma dovrà mantenere le peculiarità storiche dei tre estinti Comuni di Trichiana, Mel e Lentiai, ma nello stesso tempo rappresentare i cambiamenti che hanno interessato il Comune in questi anni e in particolare la fusione in un nuovo ente. Il nuovo stemma dovrà rappresentare i valori identitari del Comune di Borgo Valbelluna, con riferimento alle sue particolarità e tipicità – storia, ambiente, territorio, natura, architettura –, con uno sguardo proiettato verso il futuro. «Questo progetto si colloca nell’ambito di una strategia di più ampio respiro che punta a costruire l’identità di questo nuovo Comune, infatti l’ideazione di un nuovo stemma si colloca tra i sistemi di identità visiva che rappresentano un tassello importante nella creazione di una nuova personalità. E il Comune di Borgo Valbelluna dovrà trovare la propria, senza naturalmente rinnegare il passato, ma piuttosto prendendo da esso la linfa vitale e in esso ritrovando il proprio genius loci» ha commentato il sindaco Stefano Cesa.

LA GRADUATORIA

Le proposte saranno valutate dalla commissione composta da esperti. Ora i tre progetti selezionati saranno sottoposti al giudizio dei cittadini maggiorenni residenti nel Comune. Dalla graduatoria finale, definita dal punteggio ottenuto sommando le valutazioni della commissione con quelle della cittadinanza, usciranno i vincitori. Il primo classificato, oltre alla soddisfazione di vedere il proprio stemma utilizzato sia in ambito istituzionale che in tutte le manifestazioni ufficiali riceverà un premio di 1.200 euro, il secondo classificato un premio di 800 euro e il terzo di 500 euro.