Bimbo di 6 mesi bloccato in auto: la mamma disperata chiede aiuto ai pompieri

BELLUNO - In molti si sono chiesti la ragione di quell'ingorgo, con traffico bloccato ieri in via Santa Croce in città, intorno a mezzogiorno. Un blocco causato dai mezzi dei vigili del fuoco che sono arrivati in forze sul posto con l'autopompaserbatoio che ha bloccato la via stretta e un fuori strada. Ma era necessario: lo richiedeva l'intervento che dovevano fare con urgenza. Un bimbo di 6 mesi infatti era rimasto chiuso nella vettura, una Opel Meriva, dopo che la mamma, accidentalmente, ha lasciato andare la portiera dell'auto che si è "sigillata" visto che c'erano ancora le chiavi inserite nella vettura.

La tecnologia della macchina infatti non ha permesso di riaprire la portiera e la donna, disperata, ha chiesto aiuto ai pompieri. Nel giro di poco tempo i vigili del fuoco sono riusciti a aprire la porta: il piccolo non si è accorto di nulla, dormiva.