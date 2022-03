Fedon sempre più sostenibile, positivo l'inizio di quest'anno

ALPAGO - Il cda di Giorgio Fedon & Figli, società bellunese quotata in Borsa, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. «In un periodo di grande fermento e instabilità, dovuta a fattori diversi, assistiamo ai notevoli segnali del mondo che cambia sempre più rapidamente - dichiara il presidente del gruppo Callisto Fedon -. Il 2021 è stato per il gruppo un anno importante, con l’entrata a pieno regime di Eco Lab, l’innovativo laboratorio interno che ci consente di analizzare prodotti e materiali aumentando notevolmente gli standard di sicurezza, servizio e qualità. Proseguiamo sulla strada della sostenibilità».

Fedon inizia il 2022 guardando con fiducia ai segnali che provengono dal mercato, in particolare il portafoglio ordini raccolto fa ben sperare nella ripresa. Al riguardo, il trend dei primi mesi di quest’anno, unitamente alle azioni messe in campo per l’efficientamento e la digitalizzazione dei processi ed il rafforzamento delle attività di sviluppo e design di nuovi prodotti, dovrebbero consentire di cogliere i benefici della ripresa economica. I ricavi sono stati pari a 50,1 milioni contro i 42,3 milioni del 2020, risultato netto a - 1,4 milioni contro i - 1,7 milioni a fine 2020. Complessivamente è da notare che il core business del gruppo relativo al settore ottico registra un incremento del fatturato del 19% rispetto allo stesso periodo del 2020 e un ulteriore miglioramento della posizione finanziaria netta.