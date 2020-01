Festa di Sant'Antonio a Pedavena: ecco i biglietti vincenti della lotteria

PEDAVENA - Una festa tradizionale che ogni anno riesce a riunire attorno ai tavoli tanti appassionati della cucina feltrina, interessanti gli eventi proposti apprezzati dalla gente e che organizza una ricca lotteria che quest’anno aveva come primo premio un week end in Liguria.

La trentesima edizione della festa di Sant’Antoni di Murle è terminate con una festa finale e torta offerta dal comitato promotore. «La soddisfazione è tanta vedendo come sia sempre molto gradita la nostra festa - spiega il presidente Andrea Zanotto - e questo è segno che stiamo facendo bene, molto gradita la serata musicale Sabrina e la sua fisarmonica. Che accontenta persone di tutte le età mentre sabato il dj Firpo ha allietato i giovani che sono venuti in massa ad ascoltare le sue performance. La varietà del nostro menù, l’accoglienza, l’allegria che tutti trovano fa sì che sempre più persone si siedano ai nostri tavoli. Unico rammarico di non riuscire a soddisfare tutti».

Al termine della festa sono stati estratti i biglietti vincenti della lotteria abbinata a “Sant’Antoni. Il primo premio un fine settimana per due persone in Liguria è stato vinto dal tagliando 1699 mentre la coppia di orologi “Lui & Lei” è andata al biglietto 295, il televisore smart da 50 pollici va al possessore del biglietto 1213. Buoni alimentari da 100 euro ai numeri 1956, 2888, 4465, 4737 e 2854. Il cesto prodotti delle Dolomiti è stato vinto dal tagliando 878 mentre il mix prodotti Lattebusche va al 677, la cena o pranzo per 2 persone al 653, l’idropulitrice Black &Decker al 1867. Lo Scaldotto Caleffi sarà appannaggio del possessore del tagliando 3660, il cesto di vini assortiti al 3736 mentre il piumino a due piazze al 1964.

Ultimo aggiornamento: 16:27

