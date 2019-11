Frana sulla 251, strada chiusa a Dont, decine di smottamenti in provincia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BELLUNO - Nonostante la pausa maltempo, continua l'emergenza frane a allagamenti nel Bellunese. Intorno alle 13 di oggi, 18 novembre, è stata chiusa la strada 251, in località Dont, comune di Val di Zoldo per una frana che ha ostruito la carreggiata. A Belluno resta chiusa via Miari per uno smottamento, mentre a Livinallongo in località Contrin e Cherz, c'erano smottamenti su strada già sgomberati. Altri smottamenti: a Selva di Cadore a monte dell'abitato di Rova; due le situazioni monitorate a Canale...