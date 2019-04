L'acqua finalmente è potabile, «ma gialla e senza pressione»

di Raffaella Gabrieli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN TOMASO (BELLUNO) - Dopo 136 giorni torna potabile l'acqua delle frazioni basse di San Tomaso Agordino: Avoscan, Roi, La Costa e Sot Colarù con oltre cento persone coinvolte. Chiusa l'esperienza acquedotto di Valdort e via ai rifornimenti dalle vasche di Val Caldiera. Va a risolversi una problematica nata probabilmente già nell'immediato dopo Vaia nei confronti della quale i residenti nutrono ancora forti perplessità. «L'acqua che sgorga dai rubinetti - affermano - è di colore giallo. Raccolta in una bacinella, passando un batuffolo di cotone alla base, questo acquista un colore giallo intenso. Insomma, sinceramente, non c'è grande fiducia nei confronti del nuovo rifornimento».I FATTI RECENTI«Da circa due settimane - spiega Francesco Avoscan, portavoce dei paesani - l'acquedotto di Valdort non serve più le frazioni basse di San Tomaso che sono state collegate all'acquedotto proveniente dalle vasche di Val Caldiera, sopra la frazione di Sala. Ufficialmente l'acqua è potabile da ieri (venerdì per chi legge ndr), ma il colore da una decina di giorni lascia parecchio a desiderare. Inoltre, rispetto a prima, abbiamo metà pressione. La preoccupazione è che quando ci saranno i periodi di alta stagione, oppure in periodi di scarse precipitazioni, potranno esserci dei problemi ben più grossi, vale a dire la mancanza d'acqua». «Ecco perché - ribadisce Avoscan - la sorgente Valdort va assolutamente salvata: è un bene prezioso di tutti, sarebbe un peccato andasse perduto. Peraltro le caratteristiche chimiche dell'acqua sono sempre state molto buone. Ma pare che l'Amministrazione la pensi diversamente e questo ci dispiace».LA PETIZIONELa petizione a tutela della storica sorgente Valdort, lanciata online da Avoscan attraverso la mail avoscanfranz@gmail.com, ad oggi conta 280 firme. «Possono sottoscrivere il documento anche i non residenti - spiega Avoscan -, è sufficiente essere a favore della salvaguardia e della tutela dell'ambiente. Un tema che sta a cuore a molti: la giovane Greta Tumbergh insegna. Ai primi di maggio consegnerò le firme ad Ato, Bim Gsp e Comune di San Tomaso. Spiace che nell'ambito del progetto di bonifica nell'area a monte della sorgente, quest'ultima sia stata occultata e siano state altresì disattese le prescrizioni date al Comune. Ad affermarlo è la documentazione dell'Usl 1 Dolomiti e dell'Arpav, ottenuta dopo accesso agli atti. Di questo, comunque, spero si pronuncerà la Procura».Raffaella Gabrieli