BELLUNO - Scontro tra due auto alle otto di mattina di lunedì 15 gennaio lungo la SR 204, in via Cordevole a Belluno: feriti i due conducenti.

L’incidente ha provocato la rottura del serbatoio di benzina di una delle auto con lo sversamento del carburante. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi e il luogo, mentre le due persone ferite sono state prese in cura dal personale del Suem e trasferite in ospedale.

Sul posto il personale di Veneto Strade e la polizia di stato per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 10:30.