Si schianta con l'Ape car contro l'auto: è gravissimo, elitrasportato all'ospedale

BORGO VALBELLUNA - A mezzogiorno, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Vasco Salvatelli, a Villa di Villa, zona Mel, in comune di Borgo Valbelluna, per lo scontro tra un furgoncino e un’Ape car: sbalzato fuori e ferito il conducente del veicolo a tre ruote. I pompieri arrivati da Feltre, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre l’uomo è stato assistito dai sanitari del Sem per essere stabilizzato e trasferito in eliambulanza in ospedale. Illeso il giovane conducente del piccolo veicolo commerciale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora. Sul posto i carabinieri feltrini che hanno proceduto ai rilievi di legge.