ALPAGO - Aveva 55 anni Gianni Saviane, residente a Cornei, in comune di Alpago e a tutti noto per il suo impegno nel volontariato ed in particolare con l'Alpago Tornado Run (ne era stato anche presidente), sodalizio noto in tutta la conca. Ed è stato proprio il profilo Facebook dell'associazione uno dei primi canali attraverso cui la notizia della morte di Gianni è rimbalzata ieri, 24 febbraio, di frazione in frazione del comune di Alpago. «Una grandissima perdita ha colpito la famiglia di Alpago Tornado Run oggi - si legge nelle poche righe comparse sul citato profilo social - purtroppo è venuto a mancare dopo una lunga malattia Gianni Saviane, anima e corpo di questa squadra. Proprio lui che anni fa l'aveva fatta nascere e crescere sobbarcandosi grandi impegni in primis come presidente e poi anche come atleta. Ciao, Gianni, fai buon viaggio e grazie da parte di tutti noi».

Gianni lavorava nella zona industriale dell'Alpago e lascia la moglie Mary e le sorelle Piera, Tiziana e Nadia; nell'epigrafe compaiono anche i nomi dei cognati Augusto, Fausto, Pierugo e Danilo e quelli degli "adorati nipoti" e di tutti coloro che gli hanno voluto bene. Una lunga malattia ed una morte accompagnata, sono sempre parole contenute nell'epigrafe, dall'amorevole assistenza dei suoi cari.



IL SINDACO

Anche il sindaco di Alpago, Alberto Peterle, è rimasto colpito dalla sua morte: «Lo avevo conosciuto tre anni or sono, in occasione della campagna elettorale per le amministrative. Mi era stato segnalato come persona impegnata e a servizio del territorio. E proprio per questo gli avevo chiesto la disponibilità ad entrare a far parte della lista. Ma lui aveva declinato l'invito perché troppo impegnato in altre attività».

L'ADDIO

Gianni Saviane abitava nella frazione di Corne. I funerali si terranno martedì alle 14.30, nella chiesa parrocchiale della frazione. Ma già al mattino, a partire dalle 11, sarà possibile "salutare Gianni" nella sua abitazione. La destinazione di eventuali offerte che verranno raccolte in occasione delle esequie non lasciano sospetti sulla naturale del male che ha colpito il 55enne: esse, infatti, saranno devolute a vantaggio dell'associazione Cucchini. Nell'epigrafe inoltre sono rivolti espliciti ringraziamenti al dottor Zanne ed a tutto il personale del reparto di Cure palliative del San Martino e dell'hospice Casa Tua Due. Molti i messaggi di condoglianze di vicinanza al dolore dei suoi cari che sono comparsi subito, appena la notizia è stata pubblicata sul profilo della Alpago Tornado Run.