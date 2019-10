Mirko, 18 anni e un'idea fissa: dopo gli studi allevare capre in montagna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CANALE D'AGORDO (BELLUNO) -18 anni frequenta l'ultimo anno della. Un ragazzo dalle idee chiare già da adesso su quale sarà il suo futuro ovvero quello di poter lavorare nel campo dell'agricoltura e dell'. E in questa sua convinzione c'è anche un piccolo sogno nel cassetto quello di poter diventare un imprenditore zootecnico e di poter aprire un agriturismo tutto suo. Social pochi e poco anche il tempo che ha per stare davanti al computer o a manipolare telefonini, perché dopo lo studio Mirkonecessario per le sueche gestisce con amorevole cura fino da quando aveva l'età di tredici anni. Un impegno non indifferente che per Mirko però è fonte di gradissima gioia».Da quanti anni Mirko ha iniziato a dedicarsi all' allevamento? «Da quando ho iniziato la scuola a Feltre ovvero a