Enel abbassa il livello nel bacino e dal lago di Alleghe spuntano le alghe

di Giovanni Santin

ALLEGHE -. Una presenza che, soprattutto la scorsa settimana, ha creato qualche pensiero sul fronte dell'immagine turistica. Molti hanno poi riferito di sentire effluvi poco piacevoli. Ma il problema non è nuovo e, soprattutto, dice il sindaco Siro De Biasio, difficile da eliminare con i pochi soldi in cassa.Sugli strani odori, invece, non ha dubbi: «Noi non c'entriamo, arriva dalla parte del lago di Rocca Pietore dove non c'è ancora un depuratore: è previsto solo per il 2023». Insomma, dopo il botta e risposta sui fondi di confine, con i Comuni definiti egoisti, De Biasio ributta un'altra bomba su Rocca Pietore.