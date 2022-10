Morto Aldo Borsato: calcio bellunese in lutto

Calcio bellunese in lutto per la morte di Aldo Borsato. A 72 anni, se ne va un vero personanaggio dello sport locale. Nato nel 1950, aveva lavorato nel mondo della scuola, ma era conosciuto per la sua attività di allenatore. In particolare, per avere guidato dalla panchina il grande Sedico di fine anni Ottanta. Una cavalcata memorabile, quella in Coppa Italia dilettanti del 1988-89: i biancocelesti del presidente Settimo Merotto raggiunsero le finali di Lumezzane dove, pur sconfitti 2-0 da una squadra di categoria superiore, il Molfetta, acquisirono il diritto di partecipare all’Interregionale. Vi restarono per un solo anno giocando contro campioni del calibro di Beccalossi, prima di retrocedere nella neonata Eccellenza. Fu sul finire degli anni Novanta che i colori biancocelesti si sciolsero in quelli granata della Feltrese che ne acquisì i diritti: la squadra emigrò così allo Zugni Tauro e mantenne nel suo Dna un po’ di quel Sedico. Ma questa è un'altra storia, oggi riscritta dalla Dolomiti Bellunesi. Ma a proposito di fusioni e imprese di Coppa, per ricordare Borsato riproponiamo l'intervista rilasciata a Egidio Pasuch e pubblicata nel 2013 sul Gazzettino. "Ha seguito una delle settimane più calde del calcio bellunese dalla Croazia. E ha sofferto in cuor suo. Ha visto sparire ancora una volta il Sedico, che si è fuso nel San Giorgio, e ha visto sfumare anche il sogno promozione dell'Union Ripa Fenadora. Aldo Borsato è stato uno storico protagonista del calcio bellunese. Del quale ora resta un entusiasta osservatore. «Mi dispiace molto - spiega - che l'avventura dell'Union si sia interrotta. È stata comunque una bella impresa, quella dei feltrini. Ma da allenatore di quel Sedico che arrivò alla finale nazionale di Coppa Italia, rimarco che, anche alla luce di questo risultato che dimostra quanto sia difficile per una bellunese imporsi al di fuori del proprio ambito, quella fatta dal Sedico nella stagione 1988-89 fu davvero una grande impresa. Credo che, con



il Belluno, il Sedico sia stata l'unica formazione ad arrivare tanto inalto. Lo dico per evidenziare i meriti di quella squadra che davvero compì una grande impresa. Un'impresa che, di anno, in anno, appare sempre più leggendaria ed impossibile». Quanto alla fusione del «suo» Sedico con il San Giorgio, Borsato non si sbilancia. «Sono dispiaciuto che da solo il Sedico non abbia avuto la possibilità di marciare con le sue gambe. Confido anche che possa nascere qualcosa di importante, qualcosa che consenta a Sedico di poter essere anche oggi all'altezza di quanto compiuto da quei ragazzi degli anni Ottanta»". Parole dalle quali emerge il grande orgoglio di un personaggio che anche negli ultimi anni era rimasto nel mondo del calcio, fosse anche solo per scherzare, per parlare della sua Juventus per la quale tifava, con quei baffi che lo rendevano così riconoscibile. Aveva allenato praticamente in ogni dove della provincia, anche Ripa Pedavena, Cavarzano, Ponte e Longarone, che aveva guidato dalla Prima categoria alla Promozione vincendo anche la Coppa Veneto, ai tempi della presidenza di Pierluigi Tommasella. Aveva giocato col San Giorgio e aveva allenato le giovanili del Castion.