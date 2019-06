L'albero schiantato ora è un orsacchiotto con la mamma alto 4 metri

di Daniela De Donà

BELLUNO - Due orsi al posto di un albero. Ma, alla fin fine, si tratta di un tutt'uno: una scultura che tocca quasi i quattro metri. Alcune famiglie che abitano nel condominio Clizia Tre, a Mussoi, non se la sono sentita di tagliare l'abete alto come i cinque piani dell'edifico senza lasciare un segno. Ecco che la pianta, che dava più preoccupazione che ombra specialmente dopo il vento della tempesta Vaia, ha ora una seconda vita. L'AUTORE Lo scultore Pier Romano Selvestrel ha preso in mano lo scalpello: su incarico dei...