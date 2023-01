AGORDO - La comunità di Agordo e il mondo produttivo bellunese piangono la scomparsa dell'ex sindaco Renzo Gavaz, scomparso ieri pomeriggio, 5 gennaio, nel reparto di medicina dell'ospedale di Agordo all'età di 73 anni dopo lunga malattia. Lascia i figli Stefano, Miriam e i cinque nipoti. Una vita profondamente spesa nell'impegno amministrativo, ma ancor prima in quello produttivo, ma anche legata al mondo dello sport e del volontariato agordino.

L'IMPRENDITORE

Di umili origini familiari e profondamente legato alla moglie Enrichetta, scomparsa pochi anni fa, agli inizi della sua vita lavorativa prestò servizio come operaio alle officine Parissenti di Agordo, ma la sua voglia di emergere insieme alle lungimiranti intuizioni imprenditoriali lo portarono ad aprire agli inizi degli anni settanta una piccolo laboratorio produttivo nella cantina della sua abitazione nella frazione di Rif. Iniziò a ideare brevetti per macchine da cucire. Da qui l'apertura della fabbrica GR Attachments in località Ronche a La Valle Agordina, dove per decenni produsse, assieme a decine di fidati collaboratori, componenti per macchine da cucire, continuando nel contempo a inventare nuove idee e brevetti sempre relativi a guide per macchine industriali, che poi venivano commercializzate in molte parti del mondo, Cina compresa. Molte persone che lavoravano con lui sostenevano che fosse un piccolo genio del settore, nonostante lo stesso Gavaz ricordasse, con grande umiltà ma soprattutto fierezza, di aver frequentato «l'università in malga».

L'IMPEGNO

Dal mattino presto alla sera in fabbrica, Gavaz non ha mai mancato la vicinanza e il sostegno al mondo dello sport, sostenendo anche economicamente per molti anni la sua grande passione, ovvero l'hockey club Agordo, di cui fu anche presidente, ma anche molteplici realtà sportive e di volontariato di Agordo e non solo, dalla Pro Loco al calcio, dallo sci club alla Vecia Poca. Si può dire che Renzo Gavaz fosse un vero montanaro, ovvero dalle poche parole, ma dedito alla famiglia, al lavoro, al volontariato e in seguito anche al mondo amministrativo locale.

LA POLITICA

Per numerosi anni consigliere comunale di Agordo e consigliere provinciale, ma anche membro di Confindustria. Venne eletto sindaco di Agordo nel 2004 e venne riconfermato al secondo mandato fino al 2014. Negli ultimi anni l'allontanamento dalla vita pubblica, condizionata anche dall'avanzare di una malattia degenerativa che non gli ha lasciato scampo. Ma ha sempre guardato la sua Agordo, quella che amava, dalla sua abitazione, dall'alto della frazione di Rif.

IL RICORDO

L'attuale sindaco di Agordo Roberto Chissalè, con emozione, ne parla così: «Di Renzo Gavaz ricordo gli anni passati insieme come compagno di minoranza in consiglio comunale; posso dire che ha sempre amato con tutto se stesso il suo paese e con grande determinazione voleva diventare sindaco. Quando fu eletto io non facevo parte del consiglio comunale, ma come presidente della Cooperativa Agordino latteria di vallata ricordo perfettamente la sua vicinanza e il suo sostegno. Oggi come Sindaco, e convinto di esprimere il sentimento della cittadinanza, esprimo profonda tristezza ma al contempo grande gratitudine per tutto quello che Renzo Gavaz ha fatto per tutti noi».