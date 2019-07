di Olivia Bonetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BELLUNO - Accompagnati dainel viaggio di andata,a loro stessi al. Una ventina di studenti deldomenica, ain Francia, sono finiti in un incubo: sono rimasti, soli in una città straniera per un giorno, senza sapere cosa fare. I ragazzi, classi 2000 e 2001 delle terze e quarte del corso Linguistico e Economico sociale, erano partiti un mese fa per un’esperienza di alternanza scuola-lavoro nella città francese di Vichy. È il progetto “Move” (Mobility, Orientation, Venture, Employement) che l’Istituto ha realizzato appoggiandosi al Circolo cultura e stampa bellunese. Un’idea approvata e finanziata dalla Regione. Un’esperienza unica per i ragazzi, che però si è conclusa nel peggiore dei modi. I ragazzi sono arrivati a casa solo lunedì, dopo un giorno da incubo, e