L'addio al piccolo Nicolò, una rosa bianca tra le mani e il silenzio interrotto dal pianto

LONGARONE - Una rosa bianca. Amici e parenti la tengono stretta tra le mani e accolgono così, in un abbraccio, il piccolo Nicolò. È grande la commozione che si respira sul sagrato della chiesa parrocchiale di Fortogna, a Longarone. Grande quanto il silenzio, rotto soltanto dalle lacrime dei molti che si sono raccolti per stringersi nel dolore per una piccola vita spezzata all'improvviso. È un'atmosfera muta e raccolta, dalla quale traspare il dolore di un'intera comunità. Anche il cielo si è rannuvolato d'improvviso e si è alzato un vento fortissimo, quasi a voler piangere insieme il piccolo Nicolò Feltrin.