PONTE NELLE ALPI - Il rapinatore del negozio di alimentari ha un volto. Uno dei due malviventi che venerdì sera hanno assalito il negozio di alimentari di Franco Ardivel, a Ponte nelle Alpi, è già stato individuato. E il titolare del negozio, uscito sabato dal Pronto soccorso dove era stato ricoverato subito dopo aver subito l’aggressione a colpi di coltello, questa mattina sarà regolarmente al suo posto di lavoro. E c’è da immaginare che non mancheranno i clienti. La prima notizia, quindi, riguarda il corso delle indagini.

IL SINDACO

«Le telecamere e le forze dell’ordine hanno fatto il loro dovere – dice il sindaco di Ponte Paolo Vendramini – perché uno dei due protagonisti dell’assalto al negozio di viale Dolomiti ha già un nome». Si apprende infatti che le immagini registrate dalle telecamere e a disposizione della polizia locale che le avevano già visionate nell’immediato post-rapina, sono talmente nitide e chiare che uno dei due sarebbe stato riconosciuto. A questo punto le ipotesi sono due: o si tratta di una persona nota a livello locale, ma su questo dettaglio nessuno ha voluto né confermare né smentire la notizia; oppure si tratta di volto e nome conosciuti a polizia e carabinieri di un soggetto arrivato a Ponte da fuori Comune o addirittura da un’altra provincia. Provvidenziali sono state dunque le telecamere diffuse capillarmente sul territorio e con esse, naturalmente, l’incrocio dei dati che esse hanno fornito agli inquirenti. «Ma utilissima – precisa il primo cittadino - è stata in particolare una delle quattro collocata in zona Bivio e nella fattispecie quella orientata proprio verso la strada teatro della rapina: è stata quest’ultima che ha permesso di dare un volto ad uno dei due malfattori». Un apporto, quello fornito dalle telecamere, di cui il sindaco è particolarmente soddisfatto: «Perché, ancora una volta, esse si sono dimostrate importantissime a sostenere le indagini. Poi, altrettanto fondamentale, si sono rivelati il lavoro e la collaborazione di tutti i soggetti che hanno contribuito a chiudere il cerchio attorno ad uno dei protagonisti della rapina. Ma è chiaro che anche il secondo ha le ore contate e cadrà a breve a sua volta nella rete di coloro che stanno svolgendo le indagini. Di altra natura, ma non meno confortante, anche la notizia che questa mattina Franco Ardivel aprirà nuovamente il proprio negozio di alimentari di viale Dolomiti. «Ho sentito personalmente Ardivel – riferisce Vendramini – con cui ci conosciamo da tanto tempo e con cui, nel suo ruolo di referente Ascom di Ponte nelle Alpi, abbiamo spesso lavorato insieme, collaborando proficuamente. Io gli ho espresso solidarietà e vicinanza da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale; lui, a sua volta, mi ha confessato di essere rimasto molto colpito dall’affetto che molti pontalpini gli hanno dimostrato in questa occasione».

LA RIAPERTURA

Navigando in rete, se si cercano notizie circa il negozio dove verso le 19 di venerdì sera, pochi minuti prima della chiusura, sono entrati due malviventi che hanno accoltellato il titolare e colpito con il calcio della pistola il suo amico, l’ex Carabiniere Giorgio Rova, si legge che l’esercizio è “temporaneamente chiuso”. Ma come detto oggi le serrande si alzeranno nuovamente.