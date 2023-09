BELLUNO - Ha sempre rappresentato una delle caratteristiche che l’hanno maggiormente connotata. Anzi, a ben vedere, quello di impegnarsi per gli altri è stato il vero tratto fondativo della 24 Ore di San Martino. Come si ricorderà, infatti, l’idea di allestire una staffetta era la concretizzazione di una civile protesta contro l’impossibilità di usufruire di un impianto (peraltro dal nome non equivoco: polisportivo) da parte di discipline “altre” rispetto al calcio.

Poi, anno dopo anno, l’appuntamento bellunese si è arricchito con la presenza di molte realtà della condivisione, del volontariato, della solidarietà. Tante formazioni, infatti, si sono presentate esibendo, nel nome, un diretto richiamo a questi valori. Sarà così anche per la 49esima edizione (un record, questo: l’evento, infatti, nasceva nel 1974 sulla scia dell’allora rivoluzionaria iniziativa promossa all’Arena di Milano e al campo scuola di Verona; e a oggi, è la più longeva prova sull’ora d’Italia), in calendario per il 14 e 15 ottobre prossimi nel tradizionale palcoscenico del polisportivo cittadino. Tra le diverse proposte dal dichiarato intento pro solidarietà ci sarà ancora la 24h bike for Pollicino, voluta dall’Associazione Oltre Team che si propone di raccogliere fondi da devolvere a Casa Pollicino.



L’INIZIATIVA

L’idea che aveva portato ad avviare, nel 2016, il progetto è, ad un tempo, semplice ed efficace. Pedalare, naturalmente in quanti più possibile, per ventiquattro ore di seguito e trasformare i chilometri percorsi in donazioni. «Quello che ne risulta - rileva Luca Mares, presidente di Oltre Team - è un aiuto concreto che arriva direttamente dalla fatica di un fare sport con il cuore. Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, abbiamo deciso di ritornare sui pedali, introducendo qualche novità».



IL CAMPIONE

Novità che sono la conseguenza dell’ottenimento del patrocinio di Ultracycling Italia, l’associazione che rappresenta il punto di riferimento per il mondo ciclistico delle lunghe distanze. A questo si lega, infatti, la presenza al polisportivo di Luca Viol, atleta dell’ultracycling con esperienza decennale, che sarà sui rulli per tutte le 24 Ore. «Nel nostro spazio all’interno del polisportivo - commenta Mares - saranno posizionati tre rulli collegati ad altrettanti monitor per la pedalata virtuale. Una possibilità che ci è stata data da Enrico Viel e Roberto D’Incà, di Robi Bike, cui va il nostro ringraziamento. Uno dei tre rulli, come detto, vedrà impegnato Luca Viol; gli altri saranno a disposizione di chi si vorrà cimentare in questa prova solidale». Come per il passato, per partecipare non servono particolari attrezzature. I rulli sono completi di biciclette con pedali a doppia faccia, quindi utilizzabili sia con scarpe da ginnastica, sia con calzature da Mtb. Ciò che serve, insomma, è la disponibilità a pedalare per una degna causa.



COME PARTECIPARE

Quanto alla partecipazione è sufficiente accedere al sito internet www.oltreteam.it, cliccare sull’immagine 24h bike for Pollicino per ottenere una dettagliata indicazione circa le ore ancora libere e il modo per comunicare la sessione nella quale si intende pedalare. «Allo stato - chiosa Mares - abbiamo già ore prenotate. Si tratta, soprattutto, di quelle del pomeriggio (il via alle ore 14 di sabato 15 ottobre ndr) della sera e di domenica mattina. Ancora da coprire, invece, quelle dalla mezzanotte del sabato fino alle prime ore della mattina di domenica. È vero che si tratta di ore più impegnative, non fosse altro perché lo stadio durante la notte si svuota e vengono a mancare i sostenitori, quelli che incitano dentro e fuori la pista. Però, contiamo - come del resto è sempre successo - di completare la lista delle presenze».