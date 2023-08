LENDINARA - Centro blindato, sabato, per l a Lendybikerace : una corsa di 8 ore non stop , organizzat a dal Team Spingere con la collaborazione del Comune di Lendinara e della Pro loco, della Federazione ciclistica italiana e dell’Acsi . N on solo un’iniziativa sportiva quasi unica in Italia, ma anche una festa di piazza. Domani centinaia di ciclisti amatoriali pedaleranno dalle 16 a mezzanotte lungo un circuito cittadino storico di 1 chilometro e 800 metri , chiuso al traffico, con la possibilità di gareggiare in modalità individuale dando prova di grande resistenza o di partecipare con squadre che potranno avere dai 4 agli 8 componenti, che si alterneranno in una sorta di “staffetta”. Anche i bambini dai 5 ai 12 anni potranno inforcare la bicicletta nell’area Family Kids in ri viera Mazzini, per giocare e cimentarsi in gare short track lungo un percorso disegnato su misura. La possibilità è aperta sia ai bambini tesserati con qualche associazione sportiva sia ai non tesserati, che possono partecipare con una bicicletta propria e iscriversi fino alle 17, orario di partenza.



Piazza Risorgimento e piazza San Marco saranno il fulcro dell a manifestazione e ospiteranno l’area “village” dove imperverserà l’eclettico Mattia Casarin, presentatore e comico, dedicata all’intrattenimento. Un’area con food truck, musica live con alcune band che si esibiranno e una lezione di spinning in piazza sono le opportunità previste per chi non partecip erà alla gara ma che comunque assisterà all’iniziativa che mira anche ad animare la città. Nel corso della giornata il centro storico sarà “blindato” per un periodo compreso tra le 8 e le 12 ore, a seconda delle aree.



IL CIRCUITO



Il circuito si dipanerà lungo piazza Risorgimento, via Adua, piazza San Marco, piazzale Kennedy, via Santa Sofia, via Rossi, largo Carducci e via Cavour per poi tornare su piazza San Marco, via Battisti e la Risorgimento, condurre i ciclisti lungo via Conti, via Canozio e via Garibaldi per riportarli nella piazza maggiore. In tutte queste vie e piazze a partire da mezzogiorno sarà vietata la sosta, con rimozione forzata, e dalle 15.30 entrerà in vigore il divieto di circolazione per i veicoli e i pedoni. Il divieto di circolazione veicolare sarà anticipato alle 12 per alcune aree delle due piazze in cui non passano le bici dei partecipanti ma si tengono attività connesse alla manifestazione.



I PARCHEGGI



Nel corso del pomeriggio e della serata potrebbe non essere semplice parcheggiare nel centro di Lendinara. Sarà infatti istituito un divieto di sosta con rimozione forzata a partire da mezzogiorno su piazzale Kennedy, compreso il parcheggio dietro all’ufficio postale, via Duca d’Aosta, via Petrobelli, piazza Vittorio Veneto (in cui si trova l’ex pescheria) e piazza Martiri del Lavoro di Marcinelle nella zona palasport, tutte zone in cui sono autorizzati a sostare solo i veicoli individuati dagli organizzatori . Sarà infine vietata a pedoni e biciclette a partire dalle 16.30 riviera Mazzini, per lo svolgimento dell’iniziativa dedicata ai bambini.