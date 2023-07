PADOVA - Arriva in città la prima edizione del Giro del Veneto juniores: si prevedono disagi per la circolazione. La gara a tappe di ciclismo su strada è organizzata dalla Sc Padovani in collaborazione con il Comune ed è inserita nel calendario di Padova Città Europea dello Sport 2023. Le tappe che interessano il territorio padovano sono la prima domani (circuito cittadino con partenza e arrivo in Prato della Valle) e l’ultima di domenica (firma foglio di partenza e incolonnamento in via VIII febbraio).



LE TAPPE

La tappa di domani si svolgerà su un percorso che coinvolge le seguenti vie: partenza di fronte alla Farmacia Santa Giustina in Prato della Valle; svolta a destra in via Alberto Cavalletto; diritti in via Pasquale Paoli; rotatoria Saracinesca seconda uscita via Cernaia; rotatoria (Sorio) seconda uscita con inversione di marcia via Cernaia; rotatoria con seconda uscita via Goito; in via Goito svolta a destra verso parcheggio Auto Tremonti Kia; svolta a sinistra in via Goito per il ritorno; rotatoria Saracinesca prima uscita via Pasquale Paoli; via Alberto Cavaletto; Prato della Valle con ingresso all’altezza del passaggio pedonale; arrivo di fronte alla Farmacia Santa Giustina.

Per consentire la competizione, dalle 13.30 alle 20 è prevista la chiusura temporanea al traffico veicolare, nei rispettivi tratti interessati dal transito della carovana ciclistica in via Alberto Cavalletto, via Pasquale Paoli, via Cernaia (escluso il tratto rotatorio con le vie Sorio e Milazzo), via Goito, Prato della Valle, corsia veicolare lato sud (fronte piazza Rabin) fino a via 58. Fanteria.



LA VIABILITÁ



Domenica prossima, invece, dalle 9 alle 11.30, è prevista la chiusura temporanea al traffico in piazza delle Erbe, piazza dei Frutti, via Guglielmo Oberdan, via San Clemente, piazza Dei Signori, via Dante, corso Milano, porta Savonarola, via Vicenza, via Chiesanuova. Quello che è certo è che, sopratutto domani pomeriggio, la manifestazione sportiva avrà delle ripercussioni sulla viabilità cittadina.

Viabilità che, in questa estate, viene messa a dura prova da una serie di cantieri, in primis quelli legati alla realizzazione del Sir 3 in zona ospedale. Non solo. Lavori in corso si registrano anche in via Avanzo (in corrispondenza del cavalcavia Borgomagno) e in tangenziale est. Qui, infatti, i cantieri in prossimità del ponte sul Bacchiglione (tra l’uscita 12 Via Piovese e l’uscita 13 corso Stati Uniti) dalla metà di giugno stanno creando pesanti rallentamenti. Salvo imprevisti, i lavori dovrebbero terminare entro agosto.