Le scarpe estive preferite dalle star? Costano meno di 30 euro

di Laura Bolasco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è chi le indossa esclusivamente in casa e chi le relegate ad abbigliamento per la spiaggia. Eppure lesono uscite prepotentemente dal contesto domestico e sono diventate le calzature estive da città più apprezzate e sfoggiate da attrici e modelle di mezzo mondo oltre che da fashion blogger ed esperte del settore moda, immortalate con leai piedi perfino a bordo passerella. Qualunque sia stato il movente che ha lanciato la tendenza, se l’indubbia comodità o l’ennesimo retaggio anni 2000, a noi, l’idea di sostituire quest’estate gli stiletto con un semplice paio di, più che un trend d’ispirazione minimalista, sembra un dono dal cielo.C’è chi negli anni ne è diventata fan sfegatata, come, e chi si è fatta prendere un po’ troppo la mano proponendoli persino sul red carpet, ma una cosa è certa: l’vede nell’abbinamento con le Havaianas e simili unda indossare quotidianamente e senza tregua almeno fino alla fine della stagione.L’idea di adottare lenel guardaroba cittadino arriva senza sorpresa dalla Francia, la cui esaltazione dellonon è certo una novità per le ragazze parigine abituate a uscire di casa con top di lino, gonna in raso e baguette sotto al braccio. Talmenteda andar d’accordo con tutto, talmenteda riuscire a bilanciare il più sofisticato degli outfit rendendolo ideale anche per l’aperitivo sulla spiaggia.La parola d’ordine è: abiti satinati, voluminosi e preziosi, gonne midi colorate, a balze o a portafogli, ma anche pantaloni rilassati, sartoriali o taglio culotte. Tutte mise da indossare rigorosamente con le, per sentirci comode anche in città, nonostante alle vacanze manca ancora qualche giorno.