Di Maio, al via la campagna per il Made in Italy da 50 milioni: «È la più grande mai fatta»

Via alla campagna per il Made in Italy, la più grande mai fatta, dal valore di 50 milioni. «Il nostro obiettivo è sostenere il vivere all'italiana in tutto il mondo. Sta per partire la più grande campagna di comunicazione, che coinvolgerà 30 paesi, con campagne per il made in Italy personalizzate per i singoli paesi. È una campagna da 50 milioni di euro, non ne è mai stata fatta una così grande. Il legame indissolubile tra il made in Italy e il patrimonio culturale rende i prodotti italiani unici nel mondo». Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in visita al salone internazionale della moda maschile della moda Pitti Immagine Uomo, in corso alla Fortezza da Basso di Firenze. Il ministro ha visitato numerosi stand ma non ha rilasciato altre dichiarazioni.

«Nei primi quattro mesi del 2021 l'Ialia ha segnato il record assoluto di export rispetto al 2020, quando eravamo in totale lockdown, ma anche sul 2019 che era stato l'anno record». Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luidi Di Maio, durante la sua visita a Pitti Immagine Uomo a Firenze. «Cercheremo di far crescere sempre di più l'export della moda sia con gli incontri internazionali che con il sostegno al sistema fieristico», ha aggiunto il ministro