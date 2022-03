Oscar 2022, tutti i look e gli abiti sul red carpet: da Jamie Lee Curtis a Diane Warren, le star sfoggiano i colori dell'Ucraina

A pochi minuti dal via alla cerimonia della Notte degli Oscar, il protagonista diventa come al solito il Red carpet. Dove sfilano tutte le star del cinema sfoggiando i loro super abiti. In moltissimi, però, mostrano il loro sostegno all'Ucraina sfoggiando i colori giallo e blu della bandiera del Paese. Come Jason Momoa che indossa una pochette oppure altri optano per un anello o spille sulla giacca come Sorrentino e Luisa Ranieri. Il file rouge però è il ritorno alla vera Hollywood: strascichi, gioielli tacchi alti. Ecco tutti i look più belli degli Oscar 2022.

Jason Momoa

Partiamo dall'attore Jason Momoa che ha sfilato con uno smoking total black in cui spiccava una pochette bicolore giallo e blu nel taschino in sostegno all'Ucraina.

Lily James

Per Lily James abito rosa con strascico. E cambio di look: addio al biondo platino, ora i capelli sono castani. L'abito è un modello Atelier Versace rosa con ricami floreali, scollatura e un super spacco che ha attirato l'attenzione dei fotografi. Poi un collier di diamanti e ai piedi sandali rosa.

Nicole Kidman

La vera star però è Nicole Kidman, che agli Oscar 2022 si presenta con un Armani Privé color glicine con scollatura e giochi di volume sui fianchi con un corpetto a cuore con tanto di strascico.

Sono passati quasi vent'anni da quando, nel 2003, #NicoleKidman alzò la statuetta come Miglior attrice protagonista per #TheHours.

Quest'anno l'attrice è candidata nella stessa categoria per #BeingTheRicardos. #Oscar #Oscars2022 pic.twitter.com/SgtNHKxLV3 — We Love Cinema (@WeCinema) March 27, 2022

Jamie Lee Curtis

Sfilata con messaggio per l'Ucraina anche per Jamie Lee Curtis, che ha stretto un fiocco azzurro tra le mani sul quale si leggeva la scritta «al fianco dei rifugiati». Sul red carpet ha sfoggiato un abito blu notte con collo alto e maniche lunghe di Stella McCartney.

Jessica Chastain

Jessica Chastain era la grande attesa (e alcune rumors sostenevano che avrebbe boicottato il red carpet per protesta nei confronti dei premi "declassati" dalla cerimonia). E la favorita per il premio di miglior attrice ha sfoggiato un abito Gucci con paillettes, con una profonda scollatura a V e uno strascico. Un successone.

Sofia Carson

A presentare il red carpet c'era Sofia Carson, attrice e cantante ed ex star di Disney Channel. Per lei abito monospalla di Giambattista Valli con drappeggio trasparente sul corpetto.

Vanessa Hudgens

Tra i presentatori della serata anche Vanessa Hudgens in un abito di paillettes nero modello Michael Kors Collection creato su misura per lei. Un look regale.