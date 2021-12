Il countdown per Natale 2021 è ufficialmente attivo e tra un giro per regali dell'ultimo minuto e l'ordinaria sopravvivenza fino allo scoccare delle ferie rischiamo di non riuscire a concentrarci abbastanza da decidere cosa indossare il giorno X. Che siamo a pranzo con decine di parenti, in cerchia ristretta o scegliamo la solitudine perché allergici alle reunion di famiglia, ecco 4 idee promosse sui look per vigilia e 25 dicembre.

Dal casual all'elegante

1. Il maglione di Natale. Da quando Mark Darcy rese improvvisamente glamour l'Ugly Christmas Sweater (pullover di Natale sfigato) nel primo film di Bridget Jones, ogni anno abbiamo assistito a una sfilata di renne, scritte, ponpon colorati e addirittura lucine che si illuminano tipo abete addobbato. Tutte le forme e i colori sono accettati: il giorno di Natale possiamo dare libero sfogo alla creatività senza sentirci ridicoli. Se perfino Kate Middleton ha osato il Christmas Jumper (il suo è Miumiu), figuriamoci noi. Abbiniamolo ai jeans per un look più casual, a una gonna per sdrammatizzare e intoniamo convinti la nostra canzone di Natale preferita.

2. La gonna scozzese. Prendete nota: il total black durante le Feste è una pessima idea, ma se proprio non resistete a sfoggiare il solito dolcevita nero, abbinarlo a una gonna scozzese può salvarvi il Natale. Nel senso che magari non impedirà le battute acide della solita zia, le quali però almeno saranno bilanciate dai complimenti per il look. Il tartan, che sia rosso o verde (uno dei colori dell'anno passato, ricordiamolo), evoca le festività, il freddo fuori, il camino acceso dentro, il vischio etc.

3. Il velluto. Texture per eccellenza delle festività, è comodo, caldo ed elegante al tempo stesso. Rosso, verde, blu scuro (molto chic), che siano pantaloni a palazzo o un semplice vestito taglio dritto, passerete per quelli sempre di tendenza al tavolo di famiglia. Magari sedetevi lontani dalla zia di cui sopra.

4. Il maglione oversize. Parliamoci chiaro: dopo il pranzo di Natale, quando saranno le 5 di pomeriggio e sgranocchieremo torrone davanti alla tv per finire di passare la giornata, rischiamo di non riuscire più a reggere nessuna gonna scozzese né il bel vestitino di velluto che ci stava giusto la mattina dello stesso giorno. È lì che entra in gioco il maglione oversize, magari a collo alto, magari di una tonalità brillante, da indossare con gli stivali o con le scarpe basse a seconda dell'occasione e della voglia.