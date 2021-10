Moda, da Gucci e Comme des Garcons nasce la nuova borsa limited edition: il modello Tote fonde i simboli iconici delle due maison

Nuovo arrivo in casa Gucci. Nasce una nuova borsa firmata da Gucci e Comme des Garcons: è il modello tote, in edizione limitata, e fonde i simboli e i codici delle due maison. Come per le due precedenti edizioni nate da questa collaborazione, la nuova borsa propone lo stile classico delle shopper Comme des Garcons personalizzato con il caratteristico nastro Web verticale verde-rosso-verde di Gucci; il «guscio» esterno è trasparente. La borsa sarà proposta con un packaging esclusivo: avvolta in carta velina verde, in una scatola nera con il logo Comme des Garcons in bianco e il logo Gucci in nero.

Musica, da Gucci contributo di 500mila dollari per il Teatro del Maggio Fiorentino

La nuova tote in edizione limitata sarà lanciata da Gucci il 15 ottobre in esclusiva su vault.gucci.com, il nuovo concept store online dove sono presentati articoli tratti dall'archivio Gucci restaurati e personalizzati accanto alle creazioni di stilisti emergenti. Il nuovo modello sarà poi disponibile in selezionati negozi CDG in tutto il mondo e presso i negozi Dover Street Market a Ginza, Londra, New York, Los Angeles, Beijing e Singapore, oltre che online su DSM E-Shop.