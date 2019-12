Kim Kardashian indossa un corsetto vintage di Roberto Cavalli da 60mila euro

E dire che era di solo qualche giorno prima la promessa di vestire in modo più morigerato: non è certo all’insegna della sobrietà il look scelto da Kim Kardashian West per una serata di karaoke con gli amici al The Blind Dragon di Los Angeles. Outfit vintage super sexy e a 4 zeri per lei: al corsetto di coccodrillo di Roberto Cavalli, un pezzo dei primi anni Duemila dal costo stratosferico di 60mila dollari (in vendita nello store online glokos.com), ha abbinato una minigonna cortissima di vernice lucida, sandali alla schiava con tacco a spillo di Manolo Blahnik (un modello che si aggira sui 785 dollari) e un ciondolo a croce di Christian Lacroix degli anni Novanta.



«Mio marito ha espresso il fatto che a volte il mio abbigliamento è troppo sexy, eccessivo e non si sente a proprio agio - aveva detto Kardashian in un'intervista a The Cut - Lo ascolto e lo capisco. Comunque, alla fine, mi dà sempre la libertà di essere e fare quello che voglio». La star del reality "Keeping Up with the Kardashians", Ceo di diversi brand di successo, madre di 4 figli, sta studiando per conseguire la laurea in giurisprudenza. Anche per questo aveva dichiarato di voler scegliere un abbigliamento più morigerato: «Mi sono resa conto che non potevo nemmeno scorrere Instagram davanti ai miei figli senza che la mia nudità arrivasse sul mio feed praticamente tutto il tempo». Dichiarazioni che avevano fatto temere ai 154 milioni di followers di dover dimenticare per sempre gli abiti a guaina, le trasparenze, le mini vertiginose, i décolleté profondissimi a cui da anni Kim li ha abituati. Niente di fatto: dopo la scollatura mostrata i primi di dicembre al fianco della sorella Khloé Kardashian e l'abito vintage griffato Vivienne Westwood scelto per il party di Diddy, è certo che il suo stile si stia evolvendo ma non a scapito della sua rinomata e procace femminilità.

