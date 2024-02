Sag Awards, look pagelle: Anne Hathaway in blu ceruleo (9), Meryl Streep veste Prada (10), Brie Larson e gli addominali (9)

Cinema e stile ieri sera agli Screen Actors Guild, i ( SAG) Awards. Oppenheimer continua a dominare la stagione dei premi che precedono gli Oscar, ottenendo diversi riconoscimenti importanti anche nella serata che si è svolta ieri sera a Los Angeles.

Margot Robbie (9 alla cavigliera)

E come ogni evento hollywoodiano che si rispetti, il red carpet ha visto sfilare divi del cinema e look favolosi. Ecco le nostre pagelle.

Indovinate? Per l'ennesima volta (ormai non si contano più) la Barbie Margot Robbie è in rosa. L'attrice ha continuato la sua crociata a favore del pink carpet con un altro look ispirato alla bambola più famosa del mondo: un miniabito couture Schiaparelli con una fascia rosa scultorea. Ma la nostra parte preferita del look, è quella cavigliera con diamanti da 30 carati di Lorraine Schwartz. Una chicca.

Emma Stone il dettaglio che conta (8,5)

E' il dettaglio che fa la differenza. Ed Emma ne è la riprova: l'abito Louis Vuitton personalizzato è tutto incentrato sui dettagli; paillettes, cristalli e delicate file di perle disposti a forma di foglie di felce, mentre l'orlo è rifinito con scintillanti perline blu. Capolavoro.

Emily Blunt in rosso (9)

La signora in rosso Emily Blunt ha sfoggiato un sexy abito di Louis Vuitton con scollatura da urlo. Stilosa e decisamente perfetta.

Jennifer Aniston

Jennifer brilla in questo abito argentato di Celine mostrando un fisico che (a 55 anni) è ancora statuario. Il nuovo taglio di capelli, un caschetto alle spalle, siamo sicuri, farà tendenza.

Danielle Brooks ma cos'è? (4)

E' un capotto nero lungo fino ai piedi. Anzi no, è una cascata di tulle. Precisamente: che cos'è questo abito diviso a metà di Christian Siriano? L'attrice, 34 anni, ha voluto rendere omaggio al suo ruolo in "Il colore viola". Sì ma che confusione.



Anne Hathaway in blu ceruleo (10)



Per citare la leggendaria Miranda Priestly, l'abito vintage di Versace di Anne non è solo blu, non è turchese, non è lapislazzuli, in realtà è ceruleo. L'outfit è stata la scelta perfetta per la reunion de "Il Diavolo Veste Prada", che ha visto Emily Blunt e Meryl Streep consegnare un premio con Hathaway sul palco - e rivisitare alcune linee iconiche del film.

Meryl Streep il diavolo veste Prada (10)

Dalla finzione alla realtà. Queen Mary sfila con un paio di occhiali scuri da vera diva. Il diavolo veste Prada, ovvio.



Ali Wong farfalla (7)



A metà tra una farfalla e un lampadario, Ali Wong vince il premio eccentricità. Voleva farsi notare e con questo abito decorato di Iris van Herpen ci è decisamente riuscita.

Brie Larson e gli addominali (10)



Ciao, addominali! Vogliamo che l'attrice di “Lezioni di chimica” ci dia qualche lezione di crunch dopo averla vista indossare questo favoloso due pezzi color pesca di Atelier Versace ispirato a una foto di Claudia Schiffer tratta da un numero di Vogue del 1994.



Fran Drescher la tata "sindacalista" (9)

Tata Francesca ne ha fatta di strada. L'attrice, rieletta presidente della SAG-AFTRA, l'unione sindacale degli attori di Hollywood, brilla nel suo esuberante abito rosso. Durante il suo discorso di quasi quattro minuti, la Drescher ha criticato l’intelligenza artificiale e ha riflettuto sull’importanza delle donne che possono guidare e «ancora scuotere le labbra rosse». Applausi.