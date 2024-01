Kate Middleton (domani) compie 42 anni, dall'abito da sposa di Alexander McQueen al pied de poule di Zara "riciclato": i 15 outfit diventati iconici, tutti da copiare

Da quando ha varcato la porta di Buckingham Palace ogni cosa che fa diventa notizia. Era il 17 maggio 2008 quando, nei giardini di Windsor, la regina Elisabetta e Kate Middleton si incontrarono per la prima volta. La principessa del Galles - che all’epoca era una giovane lavoratrice e che domani (9 gennaio 2024) compirà 42 anni - si presentò con William al matrimonio di Peter Phillips, primo nipote della defunta sovrana, e fece l'inchino d'esordio di fronte a Sua Maestà. Dagli incontri segreti con il principe William al college alla nascita dei suoi tre figli, la vita di Kate è scandita da copertine e foto dei paparazzi. Ma a fare notizia più di ogni cosa sono i suoi look. In attesa di scoprire cosa indosserà domani in occasione della blindatissima festa in famiglia per il suo compleanno, ricordiamo gli outfit che l'hanno già decretata regina... di stile.

Kate Middleton, il suo stile iconico

Non solo abiti ma veri e propri outfit che diventano iconici ogni volta che lei li indossa. Kate effect” manda sold out ogni capo o accessorio che indossa. E accanto alle grandi firme della moda la principessa mixa perfettamente abiti low cost di Zara e Mango (per citarne due). Vediamo dunque i 15 look iconici di Kate Middleton tutti da replicare.

L'abito da sposa

Non possiamo non partire nella nostra carrellata degli outfit che rimarranno nella storia dello stile della futura regina dal suo abito da sposa. Il 29 aprile del 2011, più di due miliardi di persone attendevano trepidanti, davanti alla tv, l'arrivo di Kate Middleton, sposa del Principe William, secondo nella linea di successione al trono britannico, e futuro re d'Inghilterra. E lei riesce a stupire anche i più scettici. Kate bellissima scende dalla Rolls-Royce Phantom VI del 1978, accanto a suo padre indosso un capolavoro firmato da Sarah Burton, direttore creativo di Alexander McQueen, che la incorona subito Regina di stile. Anche in quell'occasione la Middleton miscela tradizione e innovazione. Il corpetto (chiuso da 58 bottoni), di pizzo si rifaceva alla corsetteria vittoriana:stretto in vita e imbottito sul seno, ma d'altronde era firmato Alexander McQueen. La gonna, che ricordava un fiore era ampia e costruita da diversi strati, quella che ogni principessa vorrebbe. A incorniciare il tutto uno strascico di oltre due metri, nulla confronto i 7 metri di Lady D. Inutile dire che le spose del 2012 vollero tutte, o quasi, un modello d'abito come quello indossato da Kate Middleton.

Il modello per il fidanzamento con William

Sono passati ormai quasi 14 anni da quando Kate indossò il celeberrimo vestito blu di jersey in seta di Issa London per annunciare il suo fidanzamento reale con il principe William. Quel vestito firmato Issa (da 399 sterline) colpì al cuore i sudditi e non solo, tanto che, letteralmente, andò a ruba, facendo da apripista al Kate Effect sulla moda.

Il cappotto Missoni

Un grande classico immancabile nei look della principessa del Galles è il cappotto. Dal doppiopetto rosso perfetto per le feste al blu per le occasioni ufficiali, Kate sembra proprio non voler mai rinunciare al suo coprispalla. Nella foto la Middleton indossa un modello dalla linea dritta. Il cappotto, firmato Missoni, arriva al ginocchio ed è senza collo. Rigore, eleganza e semplicità. Ecco lo stile di Kate tutto da copiare.

Gli orecchini di Asos

Il suo stile fa tendenza e per le modaiole senza sangue blu Kate si propone spesso con abiti e accessori low cost. Come non ricordare la gonna plissè firmata Christopher Kane abbinata alla maglia a collo alto Ralph Lauren, con décolletés nude sempre Ralph Lauren e micro-borsa abbinata DeMellier, marchio londinese. E gli orecchini? Sono Asos da 14.50 dollari (circa 12 euro).

L'abito Zara a meno di 10 euro

Amante dei fiori rimanendo in tema "basso costo" Kate Middleton nel 2020 si superò presentandosi al contest fotografico Hold Still, con un maxidress riconosciuto dal web come un modello di Zara in saldo al modico prezzo di 9.95 euro. Sold out in meno di qualche minuto. D'altronde per essere trendsetter bisogna avere occhio.

Il maglione di Natale reciclato

Di rosso vestita Kate Middleton ha partecipato a un tea party natalizio questo anno con l'immancabile maglione a tema. Un outfit che aveva già indossato in altre occasione, d'altronde Kate è maestra anche dell'arte del riciclo. Si tratta del cardigan di Miu Miu già visto nel 2021, che appena mostrato è andato sold out. All'epoca costava 1400 euro. Il maglione della futura regina è in cashmere con il colletto Peter Pan bianco, bottoni gioiello, motivo a rombi unito a piccole decorazioni floreali. Lei stavolta lo ha abbinato a un paio di pantaloni rossi, creando il perfetto look natalizio bon ton.

Zara che passione

Come dimenticare, tornando al low cost, l'abito midi di Zara in pied de poule con cintura e fiocco? La principessa ha scelto di indossarlo per ben due volte: in occasione della visita al “Centre for Longitudinal Studies” dello University College di Londra nel 2021, e precedentemente lo aveva sfoggiato nel 2020. All'abito in perfetto Royal Style, Kate ci abbinò un paio di décolleté grigie stampa cocco, firmate Hugo Boss.

Jenny Packhman per diventare vestali

Un look che ha lasciato tutti senza parole è quello che Kate ha deciso di indossare alla prima di James Bond, No Time to Die. L'eving dress super sexy di paillettes dorate era firmato della stilista inglese Jenny Packham.

L'abito "riciclato"

Abito plissettato color lavanda chiuso da una cintura di brillanti firmato Alexander McQueen per i BAFTA Brits to Watch 2011 a Los Angeles e agli Earthshot Prize Awards. La filosofia green della principessa richiama al "riciclo" anche nelle occasioni da sera.

Il look sportivo che non ti aspetti

Kate Middleton ha abbandonato - per un giorno - il suo classico stile regale e optato per un look più casual, con tanto di pantaloni corti e gambe scoperte. L'occasione si è presentata durante un evento sportivo a Plymouth, lo scorso anno. Accompagnata dall'olimpionico britannico Ben Ainslie ma senza Principe William al seguito, Kate Middleton sfoggiava un comodo maglione a righe blu navy e bianche, oltre a un paio di pantaloncini bianchi a vita alta con dettagli dorati. Kate una di noi.

Kate da Obama

Nel 2011 Kate Middleton si è fatta notare durante l'incontro informale con il'ex presidente americano Barack Obama e la moglie Michelle: la consorte del principe William indossava un abito color cammello elegantissimo che metteva in risalto la sua pelle abbronzata. Il vestito a maniche corte e con una fascia decorativa in vita, acquistato per 200 euro da Reiss sulla High Street, andò letteralmente a ruba, tanto che il sito della catena di abbigliamento rimase intasato per diverse ore, dopo l'apparizione della principessa.

Quando la sensualità è eleganza

Ancora Alexander McQueen per Kate Middleton e, questa volta, la bella Duchessa di Cambridge ha scelto di incantare con un abito prezioso che ha fatto tendenza. L'occasione faceva parte dei festeggiamenti per il Giubileo di diamante della Regina Elisabetta II. Kate Middleton, assieme al marito, il Principe Willliam, è scesa davanti la celebre basilica di San Paul mostrando un fisico asciutto e longilineo, fasciato con raffinatezza e un pizzico di sensualità, dalla creazione in pizzo disegnata da Sara Burton. All'abito lounguette nude la Middleton ha scelto di abbinarci degli accessori nella stessa tonalità: decolletes, firmate LK Bennet e clutch di Prada.

L'outfit rosa da 5000 euro e l'accessorio lowcost

Lo scorso maggio Kate Middleton ha incantato tutti durante la sua visita al Foundling Museum, museo d'arte di Londra, per sostenere il design locale. Il suo outfit ha lasciato tutti senza parole, con il tailleur rosa di Alexander McQueen, con una camicetta di seta, gioielli britannici Mappin & Webb, scarpe di Emmy London bianche e una sorprendete cintura in perle del marchio indipendente londinese Camilla Elphick (che costa solo 90 euro).

Kate e la foto con i rugbisti

E ricordate quando a sorpresa di Kate Middleton è apparsa negli spogliatoi della squadra delle Fiji di rugby? La principessa del Galles è stata immortalata in una foto negli spogliatoi della squadra di rugby a metà ottobre dopo la partita Fiji nei quarti di finale della Coppa del mondo di rugby a Marsiglia, in Francia. Elegantissima in un blazer di tweed bianco a doppio petto e un paio di pantaloni neri a gamba larga.

McQueen e Zara, it's possible

Quest'anno però Kate sul red carpet dei Bafta Awards 2023 si è però superata in fatto di stile e con il suo look bianco e nero rsi apre per lei una nuova fase, più matura e consapevole. Il modello monospalla bianco, firmato ancora Alexander McQueen, caratterizzato dal fitto plissé su busto e gonna. La principessa lo aveva già indossato allo stesso evento, nel 2019, ma stavolta ha deciso di fare un piccolo restyling: al posto del fiore sulla spalla ha lasciato un fiocco morbidamente drappeggiato e ha aggiunto gli opera gloves neri, come vuole la moda dell'inverno 2023. Al tutto con un'estrema disinvoltura ci abbina un paio di orecchini da 15,95 euro di Zara. Ma non cercateli, sono sold out.