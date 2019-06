Il mini-me in spiaggia: l'ultimo trend al mare /Foto

di Ughetta Di Carlo

E’ sempre più ricercato il mini-me, quello stile family-friendly, che nell’abbigliamento unisce il gusto di mamme e figli e spesso anche dei papà. Diversi brand, dai più artigianali a quelli di alta moda, creano dei guardaroba ad hoc per tutta la famiglia che riproduca modelli e stampe nelle varie taglie. Spesso dietro a questi marchi ci sono storie di mamme speciali che partendo da un’esigenza personale hanno inventato un business.Ci sono Debora e Amelia che, con l’idea di avere la stessa camicetta delle loro bimbe, hanno finito per creare Mammebimbegal. Ne è nata una linea di camicette e abitini fatti in cotone, popeline, piquet, con così tanta personalità che ciascun capo ha un nome.Dallo shop on line alla loro sartoria di Bolzano, camicette e abiti arrivano direttamente a casa vostra. Dai sogni di un’altra mamma milanese, Francesca, è nato Fiabescaun brand ormai consolidato che è persino arrivato a Pitti bimbo e ha un posto d’onore alla Rinascente. Disegni a matita, cartamodelli come una volta, stoffe ricercate che arrivano da tutto il mondo e tra le mani di fatine, che ricordano quelle di Cenerentola, le fiabe diventano abiti, così speciali che ciascuno è accompagnato da una favola scritta apposta per lui.Nella moda mare da anni sono proposti costumi uguali per tutta la famiglia e, ad indossare i calzoncini uguali a quelli dei propri maschietti, si divertono molto anche i papà, ne sono artefici brand come St Barth o Vilebrequin o esclusivamente al femminile nuovi piccoli marchi come L’Equilibriste specializzati in leggins e costumi.Persino Yoox in questi giorni di pre-saldi ha proposto una pagina dedicata al mini-me che ha chiamato Matchy Matchy con le proposte di tanti marchi noti come Dolce e Gabbana, Aquazzura per le calzature, Burberry, Alexander McQueen.“Telosogni” è l’ultimo nato nel mondo dei “mini-me” ed è un brand e-commerce per acquistare e personalizzare gli abiti di mamme e bambini, frutto dell’idea di due mamme romane.Lo “scarabocchio” dei propri figli è l’opera d’arte più bella per la loro mamma. E renderla la stampa degli abiti da indossare è un’idea originale e appassionante che può deliziare tutte le donne che vorranno vestirsi come i loro figli. Personalizzazione, unicità e sartorialità sono i punti di forza di questo brand. L’idea nasce dall’estro di Geo & Gio, due donne che hanno deciso di investire su un progetto che unisce l’ego materno al vezzo dei loro bambini. Si può scegliere un modello e renderlo speciale inviando il disegno del proprio figlio/a. Partendo dalla creazione di quelle piccole manine, si può realizzare un modello unico da indossare con orgoglio. La creatività e la professionalità di Giorgia Fazi, da sempre nel settore della moda, si sono incontrate con le capacità comunicative e imprenditoriali di Giorgia Ferrajolo. La giornalista sportiva, ex inviata di calcio del gruppo Mediaset oggi, alle prese con tre figli, si è lanciata in questa nuova avventura che rientra in un progetto più grande “Woman Times”: la nuova web tv al femminile che, da settembre, approfondirà tante tematiche legate alla salute, sport, maternità, età infantile.Fantasie fresche e vivaci danno brio ai modelli più classici, ma anche estrosi dove ogni mamma può esprimere le proprie preferenze inviando i propri abiti da realizzare con i tessuti della collezione o chiedendo di stamparne una unica a partire dal disegno dei propri figli. Una volta trovato il modello disponibile nella collezione starter, sia per donna, sia per bambino, si realizza un singolo capo o piu' capi con lo stesso "motivo" per renderli abbinabili. Il made in Italy, che vuol dire artigianalità, è la garanzia di questo brand che potrebbe spopolare anche all’estero perché le idee originali che concretizzano i sogni premiano sempre.