Elisabetta Canalis, trasparenze hot alla Milano Fashion Week

Elisabetta Canalis in topless alla Milano Fashion Week. La showgirl italiana si è presentata in versione hot nella settimana della moda del capoluogo lombardo. Una maglietta trasparente che non ha nascosto il fuori di seno sotto la giacca. La Canalis indossava infatti una sorta di body sotto un tailluer chiaro con decorazioni dorate senza indossare il reggiseno.



Nonostante i tentativi di tenere la giacca, senza bottoni, un colpo di vento unito al movimento del braccio ha svelato il seno prorompente dell'ex velina che ora vive a Los Angeles ma che non ha voluto perdersi, come ogni anno, la Milano Fashion Week. Per la gioia di fan e pubblico.



Ultimo aggiornamento: 21 Febbraio, 10:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA