Le Crocs non tramontano mai: dai rapper alla notte degli Oscar, vince la strategia di comunicazione

Il Time tempo fa le ha inserite in una classifica delle 50 peggiori invenzioni, ma le Crocs non tramontano e hanno conquistato anche il mercato della rivendita, un tempo dominato dalle scarpe da ginnastica. Le Crocs hanno continuato la loro crescita anche grazie a una strategia di comunicazione efficace, che le ha avvicinate alle nuove generazioni.

La scorsa settimana, come spiega il “The Guardian”, la rapper Nicki Minaj ha pubblicato una sua foto su Instagram con indosso un paio di Crocs rosa acceso, personalizzate con Jibbitz (ciondoli su misura realizzati da Crocs) e il logo della doppia C di Chanel. Il post ha causato il crash del sito web di Crocs e ha visto un aumento del 4.900% nella ricerca di Crocs rosa, mentre i termini "Nicki Crocs" e "Chanel Croc Charms" hanno raggiunto il picco nelle ricerche su Google.

Mentre le Crocs sono diventate sempre più di moda negli ultimi tempi, in pochi si aspettavano che conquistassero il mercato della vendita di scarpe, tradizionalmente dominano dalle scarpe da ginnastica: “Abbiamo assistito - afferma Jesse Einhorn, economista senior di StockX - a un aumento della domanda di Crocs sulla base delle recenti tendenze e collaborazioni. Questo grazie alla Generazione Z che negli ultimi 12 mesi ha abbracciato il comfort e lo stile non convenzionale di questo tipo di calzature. La domanda può essere paragonata tranquillamente con quella delle scarpe da ginnastica. In questo momento, Crocs rivende su StockX in media per oltre il 100% in più rispetto al prezzo di dettaglio. Al contrario, le Nike Air Jordan in media si rivendono per circa il 50% in più rispetto al dettaglio. Il fatto che le Crocs siano soggette agli stessi, o addirittura maggiori, livelli di hype dimostra un alto grado di somiglianza con le Sneakers ".

Realizzate per la prima volta per gli appassionati di sport e per i velisti nel 2002, l’azienda nel tempo si è trasformata. Nel 2018 si è introdotta nel mondo pop e ha lavorato con il rapper Post Malone su una scarpa gialla, attirando le nuove generazioni: “Quel mese, per la prima volta, un paio di Crocs erano presenti nella nostra lista dei best-seller. Il 2020 – ha sottolineato Jesse Einhorn - è stato l'anno che ha davvero catapultato Crocs al centro del mondo delle calzature”.

Il mese scorso, Crocs ha registrato un aumento del 64% nelle vendite del primo trimestre per il 2021. I profitti prima delle tasse sono stati di $ 122,5 milioni, rispetto ai $ 18,7 milioni dello scorso anno. L'amministratore delegato Andrew Rees ha detto alla BBC che l’azienda era "più forte che mai" e si aspettava che i profitti aumentassero del 50%.

Questo tipo di calzature però continuano a dividere. Il mese scorso, dopo averne ricevuto un paio lilla da Justin Bieber, Victoria Beckham ha detto che "preferirebbe morire" piuttosto che indossarle, forse riflettendo involontariamente la lontananza con la Gen Z. L'attrice Maya Rudolph ha ricordato il ruolo delle scarpe nel film del 2006 Idiocracy: "Il film parla di quanto tutti diventino stupidi in futuro, quindi tutti in futuro indosseranno questa scarpa che ti fa sembrare Barney Rubble. Io pensavo “Questa è una scarpa stupida”, ma adesso ne ho molte paia”.

Le Crocs, color oro, sono state indossate da Questlove durante l’ultima notte degli Oscar: “Un momento straordinario - ha spiegato la stilista di Questlove Rebecca Pietri - L'outfit degli Oscar doveva riconoscere le fonti dell'identità africana, rivendicarle e presentarle in prima linea in modo ponderato e significativo. Il Golden Croc strizzava l'occhio alla ricchezza di creatività che scaturisce dalla comunità afroamericana”.

Le Crocs possono continuare la loro crescita: “Il vero motore della crescita non è la loro funzionalità, ma la loro strategia di collaborazione – ha fatto sapere Pietri - Se continua così, potrebbero continuare a crescere per un bel po' di tempo”.