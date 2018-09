di Laura Bolasco

Per anni il nero ha colonizzato il nostro armadio. Sinonimo d’eleganza e passepartout per eccellenza, ha accompagnato le giornate in ufficio come le serate di gala per stagioni intere senza sosta, neanche durante le estati più torride. Quest’anno però si cambia registro: il, in tutte le sue sfumature, diventa il colore di punta per tutte leche ci apprestiamo ad indossare. Complice unache non accenna a tramontare, ilsembra riscontrare anche il favore di fashion icon e star del web, già intente a destreggiarsi con i nuovi abbinamenti.ci avevano avvertito: il trendnon avrebbe tardato ancora molto. Via aiquindi, income quello di &Other Stories o indalla nuova linea Studio firmata H&M. Quest’autunno sarà impossibile non affezionarsi al, irrinunciabile must have del momento, da indossare sua vita altissima in abbinamento asulla stessa tonalità.Se l’idea di un total look non vi conquista, lo spezzato resta comunque un’alternativa dalle grandi prospettive: lee fiocchi da legare al collo si accostano a jeans e pantaloni di ogni tipo; idalle maniche a palloncino sono perfetti con lenelle tonalità più brillanti, come il fucsia o il verde smeraldo. Non dimenticate il, dal più pallido al più acceso: tutti grandissimi alleati del marrone stagionale.