Balenciaga, un rotolo di scotch come bracciale: il tape bracelet costa 3mila euro. Ecco il significato

L'ultima novità in fatto di bracciali? Il rotolo di scotch. No, non è l'idea di un bambino molto fantasioso, ma quanto realmente proposto da Balenciaga: il "tape bracelet", un nastro adesivo che si indossa come un bracciale, è stato visto per la prima volta nel corso della sfilata Autunno/Inverno 2024-25 della casa di moda francese all'ultima Paris Fashion Week. L'attento occhio dei social lo ha già messo nel mirino. Il motivo? Il costo: circa 3.000 euro.

Tape bracelet, significato dell'ultima provocazione di Balenciaga

Il tape bracelet è l'ultima provocazione di stile del direttore creativo Demna Gvasalia, che ama molto prendere l'estetica proletaria e trasformarla in una critica sociale agli sfarzi eccessivi tipici del lusso.

Nel corso della sfilata Balenciaga, la modella indossava un abito azzurro "modellato" sul corpo proprio con del nastro adesivo, mentre al polso portava il discusso rotolo di scotch. Nella visione del designer georgiano, la sfilata voleva essere una critica al consumismo sfrenato e all'iperproduzione.

Intanto i social hanno già cominciato a polemizzare: possibile che un semplice roto di nastro adesivo - brandizzato Balenciaga - costi 3mila euro? A quanto pare lo è. Ma se volete spendere di meno, sappiate che per procurarvi dello scotch (non Balenciaga) potete cavarvela con un paio d'euro.