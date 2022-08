Balenciaga presenta “Trash Pouch”, la busta per la spazzatura che costa 1800 euro

Il marchio di moda di lusso Balenciaga ha lanciato "Trash pouch", una busta per la spazzatura firmata. Costo? 1800 euro. E non è un errore. È questo il ​​prezzo della custodia del marchio spagnolo. Ed è disponibile in quattro colori (e combinazioni di colori): nero, bianco e rosso, blu e nero, giallo e nero.

APPROFONDIMENTI IL CASO Balenciaga lancia le sneakers "distrutte" da 1.450 euro (in... PERSONE Ilary Blasi, le vacanze da single sulle Dolomiti: shopping e scatti... IL LOOK Tutti pazzi per il jeans: il tessuto nato per i minatori ora veste le...

Tutti pazzi per il jeans: il tessuto nato per i minatori ora veste le principesse (ed è il re delle passerelle)

Balenciaga e la busta per la spazzatura firmata in pelle di vitello

Diversi utenti di Twitter hanno messo in dubbio il senso di avere un sacchetto della spazzatura firmato e alcuni hanno pubblicato commenti aspri. Secondo il New York Post , il "marsupio della spazzatura" di Balenciaga è realizzata in pelle di vitello e ha un rivestimento lucido.

Il debutto in autunno

La borsa ha fatto il suo debutto nella collezione prêt-à-porter Autunno 2022 a Parigi a marzo e ora sta arrivando nei negozi, ha inoltre affermato l'outlet. Ha un logo discreto ed è disponibile nella borsa pesante standard nera, bianco solido Glad-esque, così come giallo e blu.

Come funziona

Ha dei cordini che possono essere tirati per chiuderlo. Il direttore creativo di Balenciaga, Demna Gvasalia, ha dichiarato a Women's Wear Daily: "Non potevo perdere l'occasione di realizzare il sacchetto della spazzatura più costoso del mondo, perché chi non ama uno scandalo della moda?".

Balenciaga ha appena presentato la “Trash Pouch”, ispirata al classico sacco dell’immondizia. Costa 1.790$ 💰 pic.twitter.com/PNOM1Fe14h — Trash Italiano (@trash_italiano) August 6, 2022

Le immagini della borsa sono state condivise su varie piattaforme di social media. Il sacco della spazzatura fa tendenza sui social. Mentre alcuni amanti del lusso sono entusiasti di possedere l'oggetto di design, altri sono scioccati.

I commenti degli utenti

"Sembra abbastanza trash", ha scritto un utente sui social. Mentre un altro ha detto: "Questo è assolutamente idiota. Uccidere un animale per realizzare questa borsa ridicola e disgustosa è proprio ciò che non va in questo mondo. Non meritiamo questo pianeta o i suoi animali".