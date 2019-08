di Laura Bolasco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se non vi sentite pronte potete rimandare la lettura di quest’articolo a fine mese. Oppure potete approfittare della quiete prima del ritorno dalle vacanze, fare tesoro delle seguenti righe e iniziare a metabolizzare quella che tra una manciata di settimane sarà sancita inevitabilmente come la fine dell’estate. Fortunatamente ad attenderci al rientro in città non ci saranno solo l’aria rinfrescata e le sagre del tartufo,sono infatti già pronte per inaugurare con stile un nuovo entusiasmante anno accademico.Il mare è il vostro unico credo e la vita dopo l’estate si traduce in un lungo noiosissimo letargo. Una nota positiva per le amanti della bella stagione e deglidi cui abbiamo fatto incetta nei mesi scorsi però c’è: possiamo continuare a indossarli anche a settembree ad un chiodo in pelle per le serate più fresche.resteranno nell’armadio ancora per un po’.Se durante le vacanze avete intenzione di dedicarvi allo shopping non dimenticate di comprare. E’ stato proclamatoe le celebrity già ne vanno pazze indossandolo sotto forma di gonne plissettate, abiti in satin e maglioncini cropped.: qualsiasi sia la sfumatura che sceglierete state certe che sarà di gran moda quest’autunno.La buona notizia è che forse ne avete già una nell’armadio, la cattiva è che ne vorrete comprarne moltissime altre. Laoltre ad essere l’outfit ideale per le stagioni di transizione, è un trend che non accenna a diminuire., versatile come un abito ma comoda come un pantalone, accostata ad un paio di tacchi la sera o alle ballerine per l’ufficio, la tuta è la mise ideale per unl al tempo stesso.Lo ha lanciato Kate Middleton lo scorso inverno e nel giro di qualche mese tutte erano in cerca delper imitare lo stile reale della duchessa di Cambridge.li he realizzati in seta e nelle tonalità più desiderabili,cli ha ricoperti di strass rendendoli più luminosi del sole: l’accessorio cult della prossima stagione è deciso, l’udienza è tolta.Dimenticate l’indecisione tra pantaloni e abito elegante; il prossimo autunno indosseremo entrambi uno sopra l’altro. Erano gliquando la combo stilosissima prese il sopravvento, oggi, hanno riproposto la tendenza promuovendola a pieni voti.sono solo alcune delle alternative da sperimentare e indossare a ripetizione tutto il prossimo autunno.