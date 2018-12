In Veneto nessuna addizionale regionale, nelle buste paga c'è solo la quota dello Stato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gentilissimo direttore,sono una quotidiana lettrice da oltre 50 anni, sono una pensionata con una pensione di 1.200 euro mensili. Mi spiega bene perché il governatore della regione Veneto Luca Zaia dice che noi veneti non paghiamo l'addizionale regionale ma sulla mia pensione la pago, così come la paga mia figlia sul suo stipendio di 670,00 euro mensili? Altresì la medesima addizionale regionale la paghiamo anche sulla bolletta del servizio di fornitura del gas.La prego direttore, sia esaustivo almeno lei.Cara lettrice,purtroppo il nostro Fisco oltre ad essere particolarmente esoso difetta spesso anche in chiarezza. E questo è uno dei casi. L'addizionale regionale è sostanzialmente divisa in due parti: la prima, che incide sul reddito per l'1,23 per cento, è fissata dal governo e di regionale non ha nulla, salvo il nome. I proventi di questa imposta vengono infatti interamente incamerati dallo Stato. Le detrazioni sulla sua pensione e sullo stipendio di sua figlia sono l'effetto di questa addizionale. Ce n'è però anche un'altra. Le Regioni hanno infatti la possibilità di aumentare questa aliquota fino quasi a triplicarla: soldi che, in questo caso, non vanno allo Stato ma rimangono tutti sul territorio. Tra le grandi Regioni italiane il Veneto è l'unica che non applica alcuna maggiorazione, cioè che non fa pagare ai contribuenti nessuna aliquota regionale propriamente detta. Ecco spiegate le parole del governatore Zaia. Tanto per fare qualche confronto, nel Lazio l'addizionale raggiunge il 3,3 per cento e lo stesso accade nel Piemonte. Se il Veneto applicasse un'aliquota come quella prevista in queste due regioni, incasserebbe oltre un miliardo di più di tasse. Detta in un altro modo: i cittadini del Veneto dovrebbero versare al fisco un miliardo in più rispetto a quanto già pagano.