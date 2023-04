La letalità del virus e il dovere di informarsi (da fonti attendibili) prima di esprimere opinioni

Egregio Direttore,





Giacomo Mason



Caro lettore,

certamente è compito di un giornalista verificare l'attendibilità delle notizie. Ma lo è anche di chi scrive ai giornali e magari sale in cattedra ad impartire lezioni ai giornalisti. Per esempio: lei ha verificato da dove provengono i dati citati in quell'articolo e quanto siano attendibili? Credo sia impossibile visto che l'autore non riporta alcuna fonte, cioè non ci dice da quale rivista scientifica, istituto di ricerca o studio universitario li ha tratti. Le pare questo un esempio di corretta informazione? E ancora: perché nella sua lettera non ha precisato che l'autore dell'articolo che lei cita (in realtà è solo un'opinione pubblicata in fondo alla pagina dei commenti del Corriere del Ticino) è un noto sostenitore di posizioni negazioniste sul Covid? O non lo sapeva? E lei pretenderebbe di spiegarci come si fa buon giornalismo?



Per carità. In ogni caso non voglio sfuggire ai suoi quesiti. La invito come prima cosa a consultare lo studio pubblicato sulla "Mathematical Biosciences ad Enginering" a firma di Marco Roccetti, professore ordinario all'Università di Bologna. Da questa ricerca emerge una coincidenza perfetta tra i picchi di mortalità in Italia (i più alti del decennio) e quelli dei contagi per Covid. Dimostrazione evidente dell'elevata e letale incidenza della pandemia. Non solo: Eurostat ha misurato nel 19 per cento nel dicembre del 2022 l'eccesso di mortalità nei paesi Ue, ossia il numero di morti verificatesi al di sopra delle attese e rispetto agli anni precedenti. Altro che una normale influenza. Potrei fornire altri dati. Ma so che non servirebbe a nulla. Lei naturalmente continuerà a ritenere sbagliate le misure adottate ed inutili i vaccini e a considerare noi vittime della "narrativa imposta dall'alto" . Ma almeno un'altra volta cerchi di sostenere le sue opinioni con numeri e testi più credibili. E attendibili.