La parabola dei 5 stelle come l'uomo qualunque paga i suoi limiti noti da tempo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caro Direttore,nei Cinque Stelle siamo alla resa dei conti. Quella scelta di non essere da nessuna parte, destra, sinistra o centro, lo sta portando nell'unico posto rimasto libero: sul fondo.Caro lettore,il Movimento 5 stelle attraversa il periodo più difficile della sua pur non lunga storia politica. La sua parabola rischia di ricordare quella dell'Uomo qualunque, il movimento di Guglielmo Giannini che all'indomani della Costituente ottenne un rilevante successo politico, soprattutto nel Meridione, salvo poi eclissarsi nell'arco di pochi anni. Il M5s paga i suoi limiti noti da tempo: l'assenza di una vera classe dirigente preparata ed autorevole e la presenza nelle sue fila di personaggi del tutto inadeguati al ruolo assunto (è il caso di ricordare il non rimpianto ministro Toninelli?); le ambiguità del rapporto tra il Movimento e la società di Casaleggio; una linea politica ondivaga che ha finito per sconcertare molti dei suoi stessi attivisti; l'incapacità di passare da movimento di protesta a forza di governo. A questo la forza politica creata da Beppe Grillo ha aggiunto una spregiudicatezza tale da far impallidire la tanto deprecata vecchia politica. Passare in pochi giorni da un governo, già innaturale nelle sue premesse, con la Lega, a uno con il Pd, cioè con il partito indicato per anni dai pentastellati come il nemico numero uno, è stata un'operazione di acrobazia politica che non era riuscita neppure a Giulio Andreotti. Ora è arrivato il momento della resa dei conti. C'è una manovra finanziaria difficile da approvare. Due crisi industriali complesse come quelle di Alitalia e Ilva da risolvere. Scadenze elettorali insidiose. Tutte sfide che non si possono affrontare con qualche slogan o qualche vaffa di grilliana memoria. Né appellandosi alla piattaforma Rousseau.